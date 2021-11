1 Alex torna a parlare della lite con Aldo

In attesa della puntata di questa sera del GF Vip, nel pomeriggio, Alex Belli ha trascorso del tempo prima in piscina e poi in sauna in compagnia di Jo Squillo e Davide Silvestri. I tre sono tornati di nuovo sulla lite tra l’attore di CentoVetrine e Aldo Montano. Lui ha spiegato ancora una volta il suo punto di vista, spiegando cosa è accaduto ancora una volta.

La cantante ha ascoltato il suo discorso con attenzione, ma gli ha fatto notare che, secondo lei e quel che si dice in Casa, il suo atteggiamento nei riguardi di Aldo è stato provocatorio. Il modo in cui ha fatto quei confessionali e le parole che ha pronunciato, secondo Jo Squillo, è normale abbiano destabilizzato Montano. E sempre stando al suo punto di vista per questo ha reagito in quel modo, sebbene abbia mostrato sempre di essere una persona piuttosto tranquilla.

Alex Belli non si è detto per nulla d’accordo con quanto detto da Jo e ha cominciato a innervosirsi. Davide, a questo punto, ha chiesto con calma alla coinquilina di spiegare ciò che hanno detto gli altri concorrenti circa quanto successo. La Squillo ha dichiarato come in realtà le parole sono state forti, esagerate e inaspettate. “Le parole dette, pesanti, hanno ferito i tre moschettieri”. (VIDEO QUI)

Apprese queste parole Belli ha tentato di giustificarsi, anche se Jo ha tentato di fargli capire che non è esattamente come dice lui. Alex nel dire la sua, però ha detto una frase che ha provocato una forte reazione del web…