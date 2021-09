Chi è Jo Squillo? Età, altezza, carriera e Instagram

È uno dei volti del mondo dello spettacolo più apprezzati. Jo Squillo la conosciamo meglio attraverso questa scheda, con il suo ingresso nella Casa del GF Vip. Ecco tutte le news che la riguardano: età, vita privata, canzoni e Instagram.

Chi è Jo Squillo

Nome e cognome: Giovanna Coletti (in arte Jo Squillo)

Data di nascita: 22 giugno 1962

Luogo di nascita: Milano

Età: 59 anni

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 54 kg

Segno zodiacale: Cancro

Professione: cantante, conduttrice e attivista

Compagno: Gianni Muciaccia

Figli: Jo non ha figli

Tatuaggi: Nessun tatuaggio visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @jo_squillo / @wallofdolls

Jo Squillo età, biografia e altezza

Ecco alcuni cenni della biografia della concorrente del GF Vip. Jo Squillo, all’anagrafe Giovanna Coletti, è una delle cantanti, conduttrici e attiviste più amate.

Dov’è nata Jo Squillo?La cantante è nata a Milano il 22 giugno 1962, da una famiglia molto unita. Quanti anni ha quindi Jo? Attualmente la conduttrice ha 59 anni d’età.



L’altezza della gieffina corrisponde a 1 metro e 65 centimetri, mentre il peso a 54 kg.

E ancora della biografia sappiamo che genitori di Jo Squillo sono scomparsi a distanza di poche settimane nel 2019, poco prima della partecipazione della cantante a L’Isola dei Famosi tanto che ne tardò l’ingresso. Proprio lei in esclusiva a Novella 2000 ha confidato l’accaduto tra le lacrime:

“Non sono riuscita a raccontare in pubblico questa cosa. Ho perso mia mamma per prima, e poi mio papà a seguito di un lieve ictus”. Ci ha raccontato.

Tra le tante cose possiamo dirvi anche che Jo Squillo ha una sorella gemella monozigote di nome Paola. Le due sono molto legate.

Vita privata

Da tanti anni Jo Squillo è legata a Gianni Muciaccia. La coppia lavora e vive insieme dagli anni ’80, creando un sodalizio importante sia nella vita privata che nel lavoro.

Lui è un ex frontman di un gruppo punk e forse così che i due si sono conosciuti. Poi è diventato produttore discografico e direttore artistico. Oltretutto ha lavorato a diversi brani di Jo e ha curato la regia di TV Moda, una trasmissione in onda su Class TV.

Dove vive Jo Squillo? La cantante a Sorrisi ha raccontato che abita a Milano “insieme alla sua Gang”

Dove seguire Jo Squillo: Instagram e social

Chi vuole può seguire Jo Squillo sui social. La gieffina ha un profilo su Instagram molto seguito.

Qui condivide scatti insieme a colleghi e amici (pensiamo a Sabrina Salerno tra i tanti), ma anche foto di vita quotidiana e progetti lavorativi in cui è impegnata. Non mancano ovviamente delle foto di shooting.

La cantante si racconta a 360° e nel periodo del lockdown è stata brava a intrattenere i suoi utenti con meravigliosi dj set, che hanno tenuto davanti allo schermo tantissimi follower. Ha anche una seconda pagina dedicata a iniziative benefiche per la difesa delle donne.

Vediamo ora le tappe più importanti della carriera di Jo Squillo…

Carriera

Icona degli anni ’80 e ’90 Jo Squillo vanta una carriera di tutto rispetto. Ecco alcune delle tappe fondamentali. Ha esordito all’interno del movimento punk italiano nel gruppo delle Kandeggina Gang, nella periferia milanese. Insieme a loro nel 1980 ha cantato il singolo Sono cattiva/Orrore. Grazie a questo genere musicale ha pubblicato il primo album, Girl senza paura nel 1981.

Negli anni a venire ha deciso di abbracciare il genere new disco che, come ben sappiamo, le ha portato grande fortuna durante la sua carriera. Con I Love Muchacha nel 1984 (album Bizarre) ha partecipato anche al Festivalbar. Il brano è stato scritto in 4 lingue differenti.

Il successo vero e proprio, però è arrivato con la canzone sanremese, in duetto con Sabrina Salerno, Siamo donne (canzone classificata 13esima ma con un seguito strepitoso). Da quel momento la strada è stata tutta in discesa. Al Festival ha partecipato altre due volte con Me gusta il movimento nel 1992 (ma è stata squalificata) e con Balla italiano nel 1993.

Ci teniamo ad aggiungere che Jo Squillo è impegnata tanto anche nel sociale, tra la difesa delle donne e ambiente. Nel 2009 ha preso parte anche ad Amiche Per L’Abruzzo, concerto ideato da Laura Pausini, in aiuto delle popolazioni colpite dal terremoto.

Album e canzoni

Ecco qui di seguito gli album da solista di Jo Squillo:

1981 – Girl senza paura

1984 – Bizarre

1988 – Terra magica

1992 – Movimenti

1993 – Balla italiano

1994 – 2p LA ± xy = (NOI)

2012 – Siamo donne

Tra le raccolte ricordiamo:

1990 – Tracce 80/90

1998 – Siamo donne e altri successi

Per quanto riguarda le canzoni più importanti della carriera:

1981 – Skizzo Skizzo/Energia interna

1982 – Africa/Muoversi

1983 – Avventurieri/Voodoo

1984 – I Love Muchacha/Bizarre

1985 – Roulette/My Love Has No Time

1987 – O fortuna/Metallica

1988 – Diavolo/Non sei l’immagine che ho di te

1988 – Terra magica/Tu non mi cucchi più

1990 – Whole Lotta Love

1991 – Siamo donne (con Sabrina Salerno )

) 1992 – Me gusta il movimento

1993 – Balla italiano

1996 – Non vedo l’ora (con Luca T)

1997 – (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

2000 – Donne al sole

2003 – Can’t Take My Eyes Off You

2011 – Never Get Down

2016 – Spinball

2017 – Break It Off

2021 – Siamo donne (2021 Version) per Sky Rojo

Film

Nel corso della sua carriera Jo Squillo è stata regista di alcuni documentari come Wall of Dolls (2016), Futuro è donna (2017), Donna & Libertà (2018) e Donne in prigione raccontano (2018).

Tra i film, invece, Pirata! Cult Movie (1984), Gole ruggenti (1992) e La sciarpa (2001).

Ha realizzato una nuova versione di Siamo donne, insieme a Sabrina Salerno, per la serie TV Netflix, Sky Rojo.

Programmi TV e radio

Oltre ad aver fatto radio nel corso degli anni, Jo Squillo ha condotto diversi programmi televisivi e ne è stata protagonista anche come concorrente. Ecco l’elenco completo:

Scorribande (1991)

Caccia al ladro (1992)

Il grande gioco dell’oca (1993)

Festival di Castrocaro (1993-1994)

Sanremo famosi (1993)

Bit Trip (1995)

Kermesse (1996)

Una città per cantare (1997)

La città delle donne (1998)

TV Moda (1999-2009; 2009-2011)

Class TV Moda (2002)

La fattoria 2 (2005)

ModaMania (2011 – in corso)

Mode (2012-2015)

Domenica In (2014)

Detto fatto (2018)

L’isola dei famosi 14 (2019)

Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota (2020)

Grande Fratello VIP (2021) Concorrente

Jo Squillo a La Fattoria 2

Nel 2005 Jo Squillo ha preso parte alla seconda edizione del reality La Fattoria, vinta da Raffaello Tonon.

Purtroppo per la cantante l’avventura è terminata prima del previsto per aver infranto il regolamento.



Il fatto si è verificato durante la prima settimana: Jo è stata squalificata. Motivo? Ha occupato l’appartamento riservato al ‘capo contadino’, chiamato fazendeiro, che veniva scelto come il migliore della settimana e poteva godere di tutti i comfort a differenza degli altri.

Ma non è l’unica esperienza in un reality per lei…

Isola dei Famosi

Durante la sua carriera Jo Squillo ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019.

Entrata con una settimana di ritardo rispetto agli altri concorrenti, a causa della scomparsa di entrambi i suoi genitori nell’arco di poche settimane.

Una volta raggiunta l’Honduras Jo Squillo ha avuto delle incomprensioni con alcuni concorrenti come Stefano Bettarini o Marina La Rosa.

Il percorso della cantante si è rivelato breve poiché a causa di un infortunio è stata costretta a tornare in Italia.

Jo Squillo al Grande Fratello Vip 6

Il Grande Fratello Vip torna il 3 settembre su Canale 5, con Alfonso Signorini come conduttore e opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Tra i vip in gioco anche Jo Squillo.



A TV Sorrisi e Canzoni ha rilasciato alcune dichiarazioni prima di dare inizio alla sua avventura nel reality show. Jo ha raccontato che partecipa al programma per dare consigli di stile. Esattamente come agli altri concorrenti anche a lei è stato chiesto con quali vipponi delle precedenti edizioni avrebbe potuto legare. La conduttrice non ha avuto dubbi nel dire Elisabetta Gregoraci e Maria Teresa Ruta.

Di lei nella Casa scopriremo, come si è autodefinita “una splendida cuoca vegana”. Tra le cose che più le mancheranno ci sarà quella di guardare i film la sera (ma non è escluso che di tanto in tanto il GF possa concedere questa possibilità come già successo). Se potesse Jo Squillo nella Casa porterebbe con sé il cellulare. A spaventarla, invece, è un’unica toilette per più di 20 persone. Ha confidato ancora che sentirà la mancanza di Paola, la sua sorella gemella.

Ai concorrenti che ne sentiranno più bisogno Jo Squillo ha detto che riserverà delle coccole. Insomma saranno davvero fortunati ad averla intorno. In alcuni momenti della giornata, invece, pare voglia concedersi del tempo per fare meditazione, un qualcosa che la fa stare bene. Tra i pregi e difetti, nell’ordine segnala di essere accogliente e rompiscatole. A metterla di buon umore c’è invece il gelato al gusto limone e cioccolato.

Cosa si augura finito il GF Vip? Il desiderio di Jo è quello di riprendere il programma ModaMania.



Ma Jo Squillo non sarà da sola. Qui di seguito ecco chi sono tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6…

I concorrenti del Grande Fratello Vip

Un cast ricco e molto differente quello scelto da Alfonso Signorini e dai suoi collaboratori per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Conosciamo insieme i volti femminili che varcheranno la Porta Rossa di Cinecittà:

Ainett Stephens

Carmen Russo

Clarissa Maconnèn Hailé Selassié

Francesca Cipriani

Jessica Maconnèn Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié

Manila Nazzaro

Miriana Trevisan

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Sophie Codegoni

Tra gli uomini nella Casa più spiata d’Italia vedremo, invece, i seguenti concorrenti:

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Davide Silvestri

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Manuel Bortuzzo

Nicola Pisu

Tommaso Eletti

Samy Youssef

Tra loro si nasconde il vincitore del Grande Fratello Vip 6. Chi sarà l’erede di Tommaso Zorzi? Non ci resta che attendere per scoprilo. Intanto a ognuno di loro auguriamo buona fortuna per questa splendida avventura. Adesso vediamo insieme il percorso di Jo Squillo nel reality…

Il percorso di Jo Squillo al GF Vip

Come se la caverà Jo Squillo e come si rapporterà agli altri concorrenti? Questo e molto altro scopriremo in questo paragrafo dedicato al percorso della cantante nella Casa del GF Vip.

1° settimana: Jo in un’intervista ha dichiarato che sarebbe voluta entrare nella Casa con il burqa. Non è riuscita in questo, ma ha portato con sé la bandiera LGBTQ+ e ha fatto un bellissimo discorso prima del suo ingresso.

2° settimana: In puntata Jo si è presentata con il niqad, ma la sua scelta ha fatto discutere. Jeda, fidanzato di Vera Gemma, l’ha attaccata per questo motivo. (IN AGGIORNAMENTO)

