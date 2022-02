1 La dedica di Alex Belli a Delia: lo strano video

Qualche tempo fa Alex Belli aveva avuto l’occasione di passare qualche giorno dentro la Casa del Grande Fratello Vip per tentare di chiarire la situazione che si è creata con Delia Duran e Soleil Sorge. Quest’ultima, però, sembra che oggi non ne voglia più sapere di lui. Non lo ha nemmeno quasi salutato, infatti, il giorno in cui Alfonso Signorini gli ha fatto lasciare il reality. Questione diversa, invece, per la moglie. Sembra, infatti, che il loro rapporto possa essere recuperato.

Delia, ad ogni modo, è una finalista e prima del 15 marzo i due sposi non si vedranno. Per tale ragione l’attore ha voluto prendersi un po’ di tempo per se stesso e andare via dall’Italia. Signorini ha informato Delia di questo fatto in una delle precedenti diretti su Canale 5: “Ho una notizia da darti: Alex stasera non è qui con noi. Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri“. Le ha, quindi, mostrato un video del marito che camminava in un deserto.

Delia, però, lo avrebbe smascherato dicendo che quel filmato risale a un anno prima. In occasione di una vacanza fatta insieme. Sarà davvero così? Non lo sappiamo. Pare che Alex Belli sia davvero da qualche altra parte. L’ex gieffino, infatti, ha fatto una dedica alla moglie mentre si trovava sott’acqua durante un’immersione: “Non disperdere nel mare il nostro amore. Custodiscilo. Io sono con te“.

Qualcuno sul web, però, ha notato qualcosa di strano nel video e lo ha accusa di aver aggiunto i pesci che lo circondano in un secondo momento. Che sia vero oppure no non è dato saperlo. Voi cosa ne pensate? Giudicatelo voi guardando le immagini qui sotto.

