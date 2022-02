1 Delia Duran smaschera Alex Belli

Sono trascorsi pochi giorni da quando Alex Belli ha lasciato nuovamente la casa del Grande Fratello Vip 6, dopo una permanenza di una settimana. Come sappiamo infatti l’attore ha avuto modo di tornare all’interno del loft per chiarire non solo la situazione con Delia Duran, ma anche con Soleil Sorge. Mentre però sembrerebbe che il rapporto con sua moglie sia recuperabile, pare invece che quello con l’ex corteggiatrice sia giunto al capolinea. Nel mentre dopo aver lasciato il GF Vip, Alex sembrerebbe essersi allontanato dall’Italia. Poche ore fa infatti Belli ha condiviso sui social un breve video in cui sembrerebbe essere in vacanza in Egitto. Ieri sera così nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha svelato a Delia la verità, affermando che suo marito non era in studio. Queste le dichiarazioni del conduttore:

“Ho una notizia da darti: Alex stasera non è qui con noi. Lui ha preferito prendersi una pausa da questa situazione, che lui stesso ha alimentato. Ha bisogno di stare solo con i suoi pensieri”.

A quel punto Alfonso Signorini ha anche mostrato a Delia Duran il video di suo marito in Egitto, e così è arrivata l’inaspettata reazione. La modella infatti ha smascherato Alex Belli, affermando come quel video risalga in realtà a un anno fa! A quel punto in molti si sono chiesti dove sia in realtà l’attore e se abbia davvero lasciato l’Italia come ha svelato sui social.

Ieri sera intanto come se non bastasse Soleil Sorge ha ammesso di aver chiuso in maniera definitiva con Alex. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni in merito.