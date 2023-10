NEWS

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Alex Belli a Tale e quale nei panni di Mr. Rain

Grande impegno ogni settimana da parte di Alex Belli per partecipare a Tale e quale show 2023. Ha vestito i panni di cantanti italiani sempre diversi tra loro e ha fatto anche esibizioni per niente facili. Ma in tutto questo Cristiano Malgioglio l’ha sempre bocciato anche con frasi forti.

Un po’ dipsiace all’attore di questa cosa, ma non la prende sul personale e va vanti per la sua strada. E questa settimana Alex Belli ha cambiato ancora look andando a vestire i panni di Mr. Rain, grande rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. E il brano scelto è stato proprio della kermesse, cioè Supereroi, direttamente da una delle serate del Festival. Qui sotto ecco un estratto della sua performance in puntata:

Perché siamo invincibili, vicini e ovunque andrò sarai con me… SUPEREROI 💛 @AXBproduction interpreta @MRRAINOFFICIAL a #taleequaleshow pic.twitter.com/GctbbsdBRF — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

Dopo l’esizione per Alex sono arrivati subito i complimenti di Loretta Goggi sia per il trucco che per la voce che ha trovato molto simile all’originale. Se tutti si sono complimentati, la voce fuori dal coro è stata quella di Cristiano Malgioglio. Anche questa settimana lo ha bocciato con le sue solite frasi pungenti. Ha detto: “Stasera mi ha fatto venire qualche attacco di panico”. E subito è partito il dissenso del pubblico. Ma lui è andato avanti con i commenti: “Mentre cantavi, pensavo tu cantassi un’altra canzone. Più che Mr. Rain, mi sembravi Mr. Hyde”. Comunque Belli ha detto di aver dedicato questa canzone a una bambina a cui vuole molto bene che si chiama Maya.

Potete rivedere questa esibizione e tutta la puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.