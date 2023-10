Pamela Prati nelle vesti di Renato Zero bocciata da Malgioglio: “Due minuti di tortura” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 20 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

L’imitazione di Pamela Prati come Renato Zero nella quinta puntata di Tale e quale

Arrivati alla quinta puntata di Tale e quale show 2023 dobbiamo dire che Pamela Prati ha spesso sorpreso con la sua esibizione. Anche se Malgioglio in più occasioni l’ha bocciata, dagli altri giudici sono arrivati tanti complimenti. Ed ecco che oggi la showgirl si è messa in gioco in una maniera davvero inaspettata.

Come infatti succede ogni anno ad alcuni concorrenti in gara, Pamela Prati ha dovuto cambiare sesso per la sua esibzione, calandosi nei panni di un cantante uomo. Stiamo parlando di Renato Zero, un artista davvero eccezionale e anche particolare. Nel dettaglio, Pamela ha dovuto cantare “Triangolo” dal 1978. Ecco un estratto della sua performance:

Quanti sorcini per @PamelaPrati che interpreta Renato Zero a #taleequaleshow? 💘 pic.twitter.com/1weGganGJu — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 20, 2023

Loretta Loggi le ha fatto i complimenti per il fisico, per l’intonazione, ha solo fatto un appunto sulla voce non uguale, ma è anche comprensibile. Attesissimo il giudizio di Cristiano Malgioglio che l’ha bocciata. Ha infatti detto: “Sono stati due minuti e venti di tortura. Mi hai ricordato il triangolo delle Bermuda”. Lui non è stato d’accordo con la Goggi riguardo l’intonazione: “Stonature pazzesche dall’inizio alla fine”.

Potete rivedere questa esibizione e tutta la puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.