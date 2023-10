I “terribili” Paolantoni e Cirilli nelle vesti di The Ronettes accompagnati da Valentina Persia

NEWS

Debora Parigi | 6 Ottobre 2023

Tale e Quale Show

Nella terz puntata di Tale e quale Paolantoni e Cirilli hanno chiamato Valentina Persia per imitare le The Ronettes

La performance di Paolantoni e Cirilli a Tale e quale insieme a Valentina Persia

Continua il lato comico di Tale e quale show 2023 con il duo formato da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Sappiamo che devono interpretare sempre un trio andando quindi a pescare un terzo elemento che considerano più adatto al tipo di imitazione. E così chi sono andati a cercare per la terza puntata? La comica Valentina Persia.

Paolantoni e Cirilli insieme a Valentina Persia questa volta hanno dovuto vestire i panni i The Ronettes con il brano “Be my baby”. La preparazione è stata divertente come sempre e anche il risultato è stato tutto da ridere. Volete vedere che ne è venuto fuori? Ecco qui sotto un video con un estratto della loro performance.

Vi hanno conquistato o avete bisogno anche voi di un tiramisù come Cristiano Malgioglio? 🤣 Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Valentina Persia interpretano The Ronettes a #taleequaleshow pic.twitter.com/LsLtLroWGw — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) October 6, 2023

Inutile dire che la migliore nella voce è stata Valentina Persia, mentre per Paolantoni e Cirilli hanno dato come sempre spettacolo…in maniera negativa ovviamente, ma molto divertente. Infatti i complimenti sono andati solo a Valentina Persia, mentre loro due sono stati considerati “terribili”. Ma loro sono lì soprattutto per far divertire il pubblico. E in questo ci sono riusciti.

Potete rivedere questa esibizione e tutte le altre di questa terza puntata di Tale e quale show 2023 sul sito di RaiPlay.