1 Lo sfogo di Alex Belli con Soleil Sorge

Alex Belli non riesce proprio a darsi pace al Grande Fratello Vip, specie dopo la scorsa puntate e le accuse lanciate dall’opinionista Adriana Volpe. Nella notte l’attore ha avuto modo di parlare in stanza da letto con Soleil Sorge. L’influencer ha confessato all’attore, come già rivelato durante e al termine della messa in onda di lunedì, di avere delle perplessità su di lui e il matrimonio con Delia Duran.

Così Alex Belli ha affrontato nuovamente l’argomento con la compagna d’avventura, la quale gli ha fatto vedere la situazione da un altro punto di vista, ovvero il parere del pubblico da Casa. Ecco quanto raccolto da Blog Tivvù in merito e dal video pubblicato sotto: “Delia è venuta qui a mettere in dubbio tutto e ci sta la moglie gelosa ma tu ti sei comportato così perché sapevi che avrebbe compreso. Poi lei viene qui ed ha avuto delle incoerenze… poi l’ultima volta ha detto che voleva partecipare al Grande Fratello Vip.

A quel punto è normale che dallo studio, da casa, ma anche io stessa inizio a dire… io ti posso credere Alex per tutto quello che hai detto e sei stato qui però se poi arriva tua moglie, che è come se fossi tu, e porta tutta questa scenata qui, allora io inizio a chiedermi se vi eravate messi d’accordo per portare avanti questa sceneggiata perché il suo comportamento è stato troppo strano…”. Questo il pensiero di Soleil.

#gfvip pic.twitter.com/8SdaDCjWhV — Catia (@catiuz92) November 17, 2021

Nel corso della chiacchierata tra Soleil Sorge e Alex Belli è stato poi lo sfogo di quest’ultimo, che ha sbottato: “Ma alla fine che c***o sono? Sono un attore di m***a che interpreta soap fatte male”.

