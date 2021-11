I dubbi di Soleil Sorge su Alex Belli

Le parole di Adriana Volpe durante la puntata di ieri hanno provocato una dura reazione in Alex Belli. L’opinionista ha detto di non credere ad Alex e a sua moglie Delia e oltretutto, visti i gossip sul suo precedente matrimonio, non crede all’unione tra l’attore e la modella. Il confronto tra Adriana e Belli ha generato ulteriore confusione. Durante gli stacchi pubblicitari Soleil Sorge sembra essere un po’ confusa. Dopo lo scontro tra lei e la moglie dell’attore, non si spiega come Delia non abbia voluto incontrarlo, oltre a pensare all’attacco fatto dall’opinionista.

Così Soleil Sorge ha parlato di questo direttamente con l’attore e ha confessato di nutrire alcuni dubbi su di lui e su Delia: “O è una strategia di m***a o non si capisce. Magari non era scontato che fosse così sgamabile perché pensate di essere dei bravissimi attori. Lo sai benissimo che qui non si deve per forza recitare”. Quanto detto da Soleil ha provocato la reazione di Alex Belli, che si è spiegato: “Ma è una strategia di m***a sua! Io non c’entro un c***o su sta cosa. Che cosa c’entro io su sta roba? Per uscire così? Che bella strategia, c***o. Bella, proprio bella. A me di fare l’attore non me ne frega un c***o”.

E ancora a proposito di questo Soleil Sorge: “A me sembra tutto veramente strano. Non me la sento di dirti che mi fido in tutto. Io se permetti metto in dubbio anche te. Ho visto fare cose schifose a tante persone per le telecamere. Ho vissuto così tante cose orrende che non posso fidarmi al 100% di te. Meglio mettere in dubbio tutti, anche te. Ci sono persone che per 15 minuti di visibilità arrivano a fare cose impensabili. Non posso dirti di fidarmi ciecamente lo capisci?”, ha raccolto poi Biccy.

Soleil ad Alex "O è una strategia di merda oppure non si capisce.

Magari non era scontato che fosse così sgabamile perché pensate di essere bravissimi attori"

SOLEIL SÌ, fidati dei tuoi dubbi! #gfvip pic.twitter.com/bt5Dz86pRG — Catia (@catiuz92) November 16, 2021

Nel corso della chiacchierata in giardino Soleil Sorge ha continuato a esprimere il suo punto di vista sulla situazione: “Quello che pensavo ma non c’ha un senso tutto questo, lo capisci? Per quello che inizio a dire ‘ma io nella vita ho sbagliato anche delle cose istintivamente, ho sbagliato spesso sulla persone quindi, non lo so”. Alex Belli ha continuato a giustificare e far capire che in realtà lui con il comportamento ambiguo di Delia non ha nulla a che vedere.

Soleil ".. quello che pensavo ma non c'ha un senso tutto questo. Per quello che inizio a dire 'ma io nella vita ho sbagliato anche delle cose istintivamente, ho sbagliato spesso sulla persone quindi non lo so"

Confermate i dubbi di Soleil ed è fatta 🙌🏻 #gfvip pic.twitter.com/oNf130PhIg — Catia (@catiuz92) November 16, 2021

Ma non è finita, perché il discorso tra Soleil Sorge e Alex Belli è proseguito. Tra l’altro l’influencer ha chiacchierato di questo anche con Davide Silvestri…

Soleil e il confronto con Alex e Davide

Sempre Soleil Sorge, senza peli sulla lingua, ha manifestato le sue perplessità a riguardo e in giardino ha proseguito a parlarne con Alex Belli:

“Intanto decido di fidarmi e spero che sia tutto vero. Ti voglio bene, troppo e se non fosse così crollerei. Se fosse tutto falso mi crollerebbe il mondo addosso. Quindi ti prego dimmelo subito se non è così ed è una recita. Io qui ho due colonne, te e Katia, poi Davide, anche se lui è nel suo mondo. Quindi davvero voglio riporre fiducia in te. Ci rimarrei molto male se tu avessi usato la nostra amicizia. Io ora posso scegliere di fidarmi di te, tanto poi fuori scoprirò tutto e ti mando a fare in c**o. Se hai mentito saranno cavoli, attento”.

Alex Belli ha rassicurato Soleil Sorge, cercando di farle capire come, in realtà lui non ha nulla a che fare con questa storia e non è una recita come pensa…

sole ha dei dubbi,ma scegliedi credergli però gli dice che se fuori scopre che l’ha presa in giro e stava recitando gli farà del male e non gli parlerà proprio



al suo posto avrei fatto la stessa cosa, dato che alex per lei è l’unico che lì dentro le è sempre stato accanto #gfvip pic.twitter.com/Vs9UhGTQTP — CIAUUUU (@buongiornissim8) November 16, 2021

Dei suoi dubbi Soleil Sorge ne ha parlato anche con Davide Silvestri, sottolineando di aver spesso avuto dei dubbi (come raccontato anche dopo lo scontro con Delia Duran).

E con questo discorso si è capito che mai e poi mai Soleil farebbe o farà qualcosa né con Alex né con nessun altro uomo!

Quindi autori e agenti vari ritentate 🤷🏼‍♀️



PS: aspetto Davide che deve spillare contro Miriana come ha anticipato a Soleil #gfvip pic.twitter.com/LawybB8B5k — Catia (@catiuz92) November 16, 2021

Anche in sauna Soleil Sorge ha manifestato gli stessi pensieri ad Alex Belli, come raccolto da Biccy: “Inizio a farmi pensieri, ti ho detto che per adesso scelgo di fidarmi, ma continuo a non essere sicura. Quando le cose non hanno un senso mi puzzano. Tutto questo non ha così senso che io metto in dubbio anche te, certo che lo faccio e penso sia normale. E ora voglio dirti che anche tu sei stato incoerente. Quando Gianmaria ha incontrato Greta qui, tu gli hai detto ‘io se fossi stato te sarei uscito’. Poi però è successo a te con Delia e non sei andato via. Lascia stare che per me uscire era sbagliato, ma la tua è stata incoerenza”.

Parole, quelle di Soleil Sorge, che hanno mandato ancora di più in crisi Alex Belli. Cosa succederà ora al GF Vip?

