1 Cosa è successo sotto le coperte? La (non) risposta di Alex Belli

Una puntata piuttosto movimentata ieri sera al GF Vip, con l’ingresso di Delia Duran nella Casa per un confronto con Alex Belli. L’attore giustificando le sue azioni con Soleil Sorge ha violato il regolamento e non ha rispettato le norme anti-Covid e dunque è stato espulso dal gioco. Arrivato in studio è stato accolto dal conduttore Alfonso Signorini, dalle opinioniste ed ex compagni e dal pubblico presente.

Dopo una chiacchierata Alex Belli è stato invitato a raggiungere gli altri eliminati del GF Vip, quando a un certo punto Signorini l’ha freddato con una domanda delle sue, chiedendogli di dire la verità su quanto successo tra lui e Soleil Sorge. L’attore a quel punto ha spiegato che proprio sua moglie Delia Duran gli ha posto lo stesso identico quesito: “Mi ha chiesto cos’erano quei movimenti sotto le coperte“. Così Alfonso Signorini ha incalzato nuovamente: “E tu cosa le hai risposto? Cos’erano”. Alex Belli ha iniziato a ridere nervosamente.

Una non risposta che sta facendo molto discutere gli utenti del web che, per primi, avevano capito come tra loro c’era qualcosa in più di una “chimica artistica”. Qui di seguito il video del momento in studio…

belli NON smentisce di aver trombato con Soleil ridendo viscidamente #gfvip pic.twitter.com/6L2Sbn8bVa — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) December 14, 2021

Insomma Alex Belli con quella risatina ha lasciato intendere tutto e niente, anche se i più sono convinti che tra lui e Soleil Sorge sia davvero successo qualcosa sotto le coperte. Cosa sarà davvero accaduto? Vedremo se nei prossimi giorni l’attore svelerà la verità. Intanto ampie critiche sono arrivate anche dagli ex vipponi in studio, che non si sono risparmiati. Continua…