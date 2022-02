Il ritorno di Alex Belli al GF Vip

Questa sera, come già preannunciato, abbiamo visto Alex Belli fare ritorno nella Casa del GF Vip e questa volta per restarci. Ebbene sì. L’attore dopo l’ennesimo confronto con Delia Duran (che gli ha negato di baciarlo e lasciare il programma per lui) e a seguire con Soleil Sorge. Proprio con quest’ultima il gieffino ha avuto un incontro ravvicinato, arrivando poi ad abbracciarla, per rivelarle che sarebbe tornato tra loro.

Soleil Sorge è sembrata felice di poter riabbracciare Alex Belli, anche se ancora dubbiosa di alcuni suoi comportamenti. Ma ecco il momento del loro incontro…

Una stretta di mano, un abbraccio, delle risate… è così che Alex ritorna nella Casa. Come la prenderà Delia? #GFVIP pic.twitter.com/KFmMm7V2J3 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Poco dopo in salone a raggiungere Soleil Sorge è Delia Duran, che è stata sorpresa dall’arrivo di Alex Belli. Lui è arrivato canticchiando: “Io sono ancora qua….eh già”, lasciando di stucco gli altri vipponi (che hanno seguito il tutto in stanza da letto). Ma a differenza dell’influencer, la modella venezuelana non sembra averla presa granché bene, come potete vedere da questo video qui sotto. Piuttosto Delia ha mostrato fastidio…

Se alcuni degli altri vipponi sono parsi felici di rivedere Alex Belli, altri sono sembrati un po’ straniti. Soprattutto quando sono venuti a sapere che l’attore non è lì per una visita di poche ore, ma ci resterà per qualche settimana…

E mentre in Casa si assimila per bene la notizia del ritorno di Alex… Delia… ⚰️ #GFVIP pic.twitter.com/5osgFnSZVV — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2022

Contrariata da tutto, invece, Adriana Volpe che ha attaccato Alex Belli per questo suo ritorno nella Casa del GF Vip. Tra l’opinionista e il gieffino c’è stato uno scambio di pareri.

Insomma Alex Belli non ha nemmeno rimesso piede nella Casa del GF Vip e già ha scatenato scompiglio. Alfonso Signorini ha annunciato che l’attore dormirà lontano dai suoi compagni e non con Delia o Soleil. C’è da dire che proprio la Duran ha fatto sapere di non voler condividere la notte con suo marito. Sarà curioso scoprire ora cosa succederà tra loro!

