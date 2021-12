1 Dopo l’espulsione Alex Belli torna sui social

L’abbiamo pizzicato noi di Novella 2000 discutere animatamente sul treno con Delia Duran, ma sui social è tornato solo nella giornata di oggi. Alex Belli, tra i protagonisti indiscussi del reality di Canale 5 grazie anche al triangolo amoroso con sua moglie e Soleil Sorge, ha deciso così di rompere il silenzio a seguito della sua espulsione dal GF Vip. E l’ha fatto, ancora una volta, a modo suo.

L’attore infatti ha raggiunto il suo studio e qui ha incontrato un suo amico, con cui ha riso e scherzato per un po’, come mostrato dalle storie postate sul suo profilo ufficiale. A seguire, poi, Alex Belli si è accomodato al piano e si è messo a suonare Non me lo so spiegare, uno dei brani simbolo della carriera di Tiziano Ferro pubblicato nel 2003. La scelta del pezzo è casuale o c’è un riferimento specifico? Difficile da capire al momento. Ma ecco a voi la performance al pianoforte dell’ex gieffino…

Successivamente sempre Alex Belli ha pubblicato un’altra storia sul su profilo Instagram e, in qualche modo, ha fatto sapere di trovarsi negli studi Mediaset. Dunque potrebbe essere ospite (usiamo il condizionale al momento) di Verissimo nella puntata di sabato o domenica oppure potrebbe fare ritorno da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Ora come ora non possiamo darvi conferme, ma la sua presenza a Cologno Monzese di certo non si tratta di un caso, non trovate?

Storia Instagram di Alex Belli

Silenzio, al momento, da parte di Delia Duran, dopo le dichiarazioni rilasciate in esclusiva proprio a Novella 2000. A parlare della coppia a Casa Chi, invece, è stata l’ex moglie di Alex Belli. Andiamo a rileggere le sue dichiarazioni…