Alex si commuove durante un concerto mentre i fan cantano le sue canzoni

1 Il cantante di Amici 21 si commuove

Annunciato come uno degli ospiti più attesi, Alex Wyse è stato grande protagonista di Battiti Live – On the Road a Manfredonia. Per l’ex allievo di Amici 21 si è trattato di uno dei primi appuntamenti dal vivo di una lunga estate, dove non mancheranno di certo le emozioni. E, a proposito di emozioni, il cantante si è commosso nel corso della sua esibizione. Sentire tutto quell’affetto da parte di una piazza stracolma di persone che cantano le sue canzoni è sicuramente una bellissima sensazione.

Come potete vedere da questo video mentre Alex cantava la sua Senza chiedere permesso, scritta da Michele Bravi (con cui ha avuto il piacere di duettare oltretutto e qui potete recuperare il filmato), si è lasciato andare e con la voce spezzata ha tentato di procedere la sua performance, per poi fermarsi e ammirare la bellezza del pubblico davanti a lui. Un momento che, come mostrato qui sotto, sicuramente resterà per sempre impresso nel cuore e nella mente del giovane artista.

Dopo questa grande emozione Alex Wyse di Amici 21 ha postato un video riassuntivo sui suoi canali social, dove ci ha tenuto a dire due parole a riguardo: “Non ho mai saputo cosa aspettarmi, forse è proprio quello che rende tutto così grande…Vedere i vostri sorrisi, sentire le vostre voci, potervi toccare e vedere sarà sempre un’emozione che non scorderò. Non siete soli”.

A queste dichiarazioni Lorella Cuccarini ha risposto scrivendo: “E non hai visto ancora nulla”, accompagnato da un cuore blu. La coach di Amici, che tanto ha creduto in Alex, sta facendo il tifo per lui e si augura possa raggiungere risultati straordinari.

Intanto il cantante nei giorni scorsi, in attesa di rivederlo il 3 giugno sul palco della trasmissione di Rai 1, Dallarenalucio (insieme a lui anche Luigi), ha parlato di Maria De Filippi nei giorni scorsi. Andiamo a rileggere le sue parole…