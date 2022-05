Pace fatta per Alex e Luigi, che si chiariscono per la gioia dei fan (VIDEO)

Alex e Luigi si chiariscono

L’amicizia tra Alex e Luigi, entrambi cantanti finalisti di Amici 21, è sempre stata presente dall’inizio del programma. Ma con l’arrivo del Serale qualcosa è cambiato. I loro rapporti sono diventati un po’ freddi, tanto che il bel rapporto che c’era tra loro è andato piano piano a diminuire. La colpa è stata soprattutto della divisione in squadre e in particolare delle dinamiche e delle discussioni tra i professori. Ricordiamo infatti che il distacco è avvenuto con i guanti di sfida che molte volte li hanno messi in competizione.

Qualche daytime fa Maria De Filippi aveva detto proprio ai due cantanti che i fan chiedevano che facessero pace e loro si erano scambiati un sorriso dopo questa frase. Non abbiamo visto altro, fino ad oggi. Nel daytime di questo pomeriggio, infatti, la conduttrice ha fatto andare in una camera della casetta i due allievi e ha chiesto loro se volessero confrontarsi. Poi avrebbero deciso loro se la produzione poteva mandare in onda o meno quello che si sarebbero detti.

Grazie all’aiuto di Maria, Alex e Luigi hanno iniziato a parlare di quello che è accaduto dicendo che non c’è una situazione particolare che li ha fatti allontanare e una in particolare che li ha fatti riavvicinare. Sicuramente è stato appurato il fatto che è iniziato tutto nella fase della divisione in squadre e i litigi tra professori. Inoltre c’è da aggiungere che entrambi sono un po’ carenti nella comunicazione. A differenza di Albe, che dopo una discussione cerca subito il chiarimento, loro tendono più a chiudersi.

Comunque si sono detti reciprocamente quello che apprezzano l’uno dell’altro e cosa vorrebbero l’uno dell’altro. Hanno anche detto, con molto sorriso e ironia, i difetti reciproci. E infine hanno fatto toalmente pace. In realtà a quanto pare c’era già stato un avvicinamento nei giorni passati. Quindi questa è stata una conferma nei confronti dei fan che li volevano vedere di nuovo amici.

Potete rivedere tutto il daytime di oggi di Amici 21 sul sito di Witty TV.

