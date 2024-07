Tra i protagonisti di questa edizione di Temptation Island ci sono stati anche Alex e Vittoria. Ma cosa è accaduto tra la coppia dopo la fine del reality show? I due stanno ancora insieme?

Il percorso di Alex e Vittoria a Temptation Island

Il viaggio nei sentimenti delle 7 coppie di Temptation Island è ormai giunto al termine e senza dubbio non sono mancate le emozioni. Anche stavolta il reality show ha ottenuto un successo incredibile e di certo i vertici Mediaset possono ritenersi più che soddisfatti. A partecipare alla trasmissione quest’anno sono stati anche Alex Petri e Vittoria Bricarello, che con il loro percorso nelle ultime ore hanno fatto discutere il web. Ma andiamo a rivedere in breve cosa è accaduto tra loro.

Una volta nel villaggio dei fidanzati, proprio Alex si è avvicinato alla single Nicole e le immagini hanno scatenato la gelosia della sua fidanzata, che è più volte scoppiate in lacrime. Nel corso della quinta puntata però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato il pubblico e il web esterrefatto.

Vittoria infatti a sorpresa ha stretto un legame profondissimo con il tentatore Simone e a quel punto Alex ha visto dei video della sua compagna che l’hanno spinto a chiedere un falò di confronto anticipato. La Bricarello e il tentatore infatti sono arrivati quasi a baciarsi e a un tratto hanno cercato di eludere i microfoni e le telecamere.

Petri ha così chiesto a Filippo Bisciglia un falò immediato e il conduttore a quel punto ha comunicato il tutto a Vittoria. Ma a quel punto è accaduto qualcosa che nessuno poteva prevedere.

Il falò di confronto

Poco prima di raggiungere il falò e di incontrare Alex, Vittoria è corsa dal tentatore Simone e a quel punto tra i due è scoppiato un appassionato bacio. Ad assistere alla scena sono state anche le altre fidanzate, che sono scoppiate in un fragoroso applauso.

Qualche istante dopo la Bricarello ha raggiunto Petri ed è così iniziato un acceso falò di confronto anticipato. Fin dai primi secondi i due hanno affrontato i problemi emersi all’interno del reality show e hanno poi iniziato ad accusarsi a vicenda.

Dopo un lungo faccia a faccia, Alex e Vittoria hanno deciso di lasciarsi e di mettere un punto alla loro relazione. La coppia è dunque uscita da Temptation Island separata, ma qualche minuto dopo è accaduto dell’altro che ha fatto discutere.

Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Alex e Vittoria stanno ancora insieme?

Nonostante la decisione presa al falò, il pubblico si chiede se Luca e Vittoria stanno ancora insieme dopo Temptation Island. Tuttavia sembrerebbe che la relazione sia giunta definitivamente al termine.

Dopo il faccia a faccia con il suo ormai ex fidanzato infatti la Bricarello ha raggiunto il single Simone e i due hanno deciso di lasciare il reality show insieme, facendo intendere di voler iniziare una conoscenza lontani dalle telecamere.

Termina dunque così il viaggio nei sentimenti di Alex e Vittoria, che dopo Temptation Island hanno messo un punto alla loro relazione.

Ma cosa sarà accaduto tra i due un mese dopo la fine delle registrazioni? Scopriamolo.

Un mese dopo

Un mese dopo la fine di Temptation Island, Alex e Vittoria hanno raccontato cosa è accaduto tra loro. I due, raggiunti da WittyTv, hanno rivelato di aver confermato la decisione presa al falò e di non essere tornati insieme.

Dal suo canto, Alex ha affermato di essersi avvicinato alla single Nicole solo per capire determinate cose sulla sua relazione e di non aver cercato una possibile fidanzata. Ma non solo. Petri ha fatto sapere di aver iniziato a sentire la tentatrice ma che a oggi non sono ancora rivisti. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato.

Alex ha infatti raccontato di non aver mai più né sentito né rivisto Vittoria dopo il falò a Temptation Island. Quando a prendere parola è stata la Bricarello tuttavia, quest’ultima ha dato una versione diversa della storia. La concorrente del reality show ha infatti affermato che il suo ormai ex fidanzato ha provato a cercarla dopo la fine del programma e i due si sarebbero ribaditi quanto detti al falò.

Vittoria nel mentre ha ammesso di non essersi pentita della decisione presa e che a oggi sta ufficialmente frequentando Simone, col quale ha iniziato una relazione. I due sembrerebbero essere affiatati e complici e a questa coppia facciamo un grande in bocca al lupo.