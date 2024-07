A Temptation Island cosa è successo tra Simone e Vittoria? I due si sono molto avvicinati e hanno provato a eludere i microfoni. Dunque ci si chiede ora se ci sia o meno stato un bacio, anche se i rumori sembrano essere inequivocabili!

Temptation Island, c’è stato il bacio tra Simone e Vittoria?

Non finiscono mai le sorprese a Temptation Island! Questa sera è successo davvero di tutto! C’è stato il secondo falò di confronto tra Lino e Alessia, ma le dinamiche all’interno del villaggio non sono finite qui. Questo perché stasera è successo qualcosa di inaspettato.

E no, non parliamo dello sfogo di Jenny o di Raul, ma facciamo riferimento all’improvviso avvicinamento tra Vittoria e Simone. Se il tentatore fino alla scorsa settimana sembrava voler approfondire la conoscenza con Siria, qualcosa è cambiato improvvisamente. Questo perché nella puntata di stasera l’abbiamo visto per l’appunto in compagnia di Vittoria.

Tra i due ci sono stati momenti molto intensi all’interno del villaggio, tanto che più di una volta si è pensato che tra loro sia scattato un bacio, anche se hanno provato in tutti i modi a eludere i microfoni. Lo stesso fidanzato di Vittoria, Alex, durante il pinnettu a Temptation Island ha avuto modo di vedere e immagini e porsi appunto la domanda: “Ma si sono baciati o no?”. Per ora non ci è dato saperlo con certezza anche se i rumori sembravano essere davvero inequivocabili!

Ma non è finita, perché secondo alcuni scoop sembrerebbe addirittura che Simone dopo essersi visto con Siria, avrebbe intrapreso una conoscenza con Vittoria, per l’appunto! Per questo però ci sarà da attendere la puntata di domani e scoprire di conseguenza come andrà a finire!