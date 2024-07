Cosa è successo a Temptation Island? Dopo aver lasciato Alex, Vittoria e Simone stanno insieme? A rivelarlo è stata proprio lei, a cui sono seguite anche le dichiarazioni del tentatore.

Alex e Vittoria si sono lasciati

Ieri sera a Temptation Island durante l’ultima puntata abbiamo assistito al falò di confronto finale tra Alex e Vittoria. Sono usciti separati e si sono lasciati. Ma oggi stanno insieme?

I due hanno partecipato perché è stata lei a contattare il programma, con l’intenzione di mettere al corrente il suo fidanzato delle mancanze avute.

All’interno del programma Vittoria si è avvicinata al tentatore Simone, mentre anche Alex ha fatto la conoscenza di una delle single del villaggio di Temptation Island. Peccato però che proprio Vittoria abbia deciso di approfondire di tanto la conoscenza con il ragazzo e, di conseguenza, mettere a repentaglio la sua relazione.

Ci sono stati momenti in cui Simone e Vittoria sono sempre stati al punto di baciarsi, fino a che prima del falò non è successo. Questo ha messo definitivamente la parola fine alla relazione con Alex. Lui e Vittoria non stanno più insieme dopo Temptation Island e hanno confermato questa scelta.

Vittoria e Simone stanno insieme dopo Temptation Island?

Ma dunque ora la domanda che si pongono tutti è: dopo Temptation Island Vittoria e Simone stanno insieme? La risposta l’ha data la ragazza nel video del “mese dopo”. Oltre a raccontare di aver messo la parola fine alla storia d’amore con Alex, la ragazza ha svelato come stanno oggi le cose con il tentatore.

Un modo come un altro dunque per rispondere anche ai numerosi pettegolezzi emersi in queste settimane. Ebbene Vittoria e Simone stanno insieme dopo Temptation Island. Queste le sue parole:

“Adesso vivo a casa mia a Biella. Sono tornata alla base e mi sono avvicinata a una persona che mi ha dato quello che non ha fatto Alex. La cosa pià bella che trovava il mondo di farmi sorridere e mi ha fatto provare emozioni forti. È successo gradualmente e nemmeno mi sono accorta. Non ci ho mai ripensato e sono sicura. Mi sento rinata e liberata da un peso. Grande aiuto me l’ha dato Simone. L’interesse da parte sua è reale”.

Poco dopo è intervenuto proprio lui che ha spiegato quanto sia stata una bella sorpresa conoscere Vittoria. Lui era andato lì dopo la rottura da una storia di 8 anni. Era lì per fare un’esperienza nuova: “I primi giorni non ci siamo mai guardati io e lei. Poi ci siamo avvicinati una volta in spiaggia a parlare ed è scattato qualcosa. Mi sento molto bene quando sto con lei”.

IN ESCLUSIVA su WittyTV potete trovare l’intervista a Vittoria e Alex un mese dopo aver lasciato il programma! Cosa sarà successo una volta concluso il loro viaggio nei sentimenti? Cliccate QUI🔥🌴 #TemptationIsland https://t.co/egBi8TZagJ — Witty TV (@WittyTV) July 26, 2024

Entrambi hanno speso belle parole a vicenda e si sono detti molto felici. Dunque oggi Vittoria e Simone stanno insieme e sono una coppia dopo Temptation Island.