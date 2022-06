Alex rivela come vanno le cose tra lui e Cosmary

In una chiacchierata con Giulia Stabile, Alex ha parlato anche della sua relazione con Cosmary e di come vanno le cose tra loro.

Alex parla della sua relazione con Cosmary

Ieri, venerdì 10 giugno, è uscito in tutti gli store fisici e online il primo EP di Alex, uno dei cantanti finalisti di Amici 21. Dopo aver firmato un contratto con la 21CO (insieme al vincitore Luigi), la casa discografica legata al talent show, l’ex allievo di Lorella Cuccarini è pronto a far sentire la sua nuova musica a tutti i fan. Per l’occasione è stato protagonista, per Witty TV, dell’Intervista Stabile con la ballerina e vincitrice di Amici 20 Giulia. Tra le varie chiacchiere non è mancato l’argomento Cosmary.

Molto timido e poco propenso alle parole, Alex è riuscito a parlare un po’ della sua musica e delle sue passioni in questa intervista. E Giulia è riuscita a farlo sbloccare e fargli fare qualche bella risata. Tra le varie domande, al cantante è stato chiesto se avesse mantenuto un bel rapporto con Christian. I due all’interno del programma erano molto legati e quindi la ballerina ha voluto sapere se lo fossero ancora. Il cantautore ha risposto di sì.

Ed è da qui che la Stabile ha colto la palla al balzo per scendere un po’ nella vita privata dell’ex allievo e punzecchiarlo sulla relazione con Cosmary. Gli ha infatti chiesto se avesse mantenuto i rapporti anche con “qualcun altro”, facendo intendere che parlava della ballerina ex allieva della Celentano. Inutile dire che Alex ha fatto un enorme sorriso un po’ imbarazzato e poi ha risposto: “Sì sì, ho mantenuto i rapporti che c’erano prima, se non…andato avanti”. Ma non ha voluto sbilanciarsi più di tanto.

Come sappiamo il cantante è davvero molto riservato e anche sui social non pubblica tantissimo della relazione con Cosmary. Certo che i fan, in realtà, non si aspettavano nemmeno le foto e le storie che ogni tanto condividono.

Gli argomenti dell’intervista, molto carina, sono stati tanti. E potete vederla per intero QUI sul sito di Witty TV.

