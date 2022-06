Fuori dall’Isola Roger è tornato insieme alla sua ex Beatriz?

Roger e Beatriz sono tornati insieme?

In questa edizione dell’Isola dei famosi c’è stato un mezzo scandalo amoroso, un triangolo diciamo, che ha coinvolto Roger, Estefania e Beatriz, l’ex fidanzata del modello. Lo scandalo, poi, è stato il fatto che a quanto pare i due naufraghi si erano accordati per creare una storia. Successivamente lui ha detto che dalla finzione lui si era innamorato davvero. Estefania, invece, aveva accusato Roger e Beatriz di essersi messi d’accordo per creare tutto questo teatrino.

Comunque alla fine il modello brasiliano si è trovato costretto ad abbandonare il reality e tornare in Italia a causa di un infortunio al piede. E, negli studi del programma, aveva dichiarato che non vuole più saperne né di Estefania né di Beatriz. Vuole, invece, pensare a suo figlio. Sì perché, se a volte ve lo foste perso, Roger ha un figlio nato da un’altra relazione.

Comunque, dalle ultime notizie, non sembra che il modello si sia staccato dall’ex fidanzata. Anzi, c’è chi suppone che i due siano tornati insieme. Se sia vero o no non lo sappiamo, ma quello che è certo è che fossero insieme ieri sera.

Tutto deriva da una storia pubblicata sul suo profilo Instagram proprio dall’ex naufrago. Gli utenti che ci vedono bene hanno notato un riflesso sul tablet inquadrato. Si tratta di un bracciale che sembra essere identico a uno che la stessa Beatriz indossa. A riportare questo è stata anche Deianira Marzano che con i commenti è stata senza peli sulla lingua.

Ecco cosa ha scritto riportando le storie dell’ex naufrago: “Chissà se questa è Beatriz Marino? Se così fosse, bravo Roger che ha preso in giro tutti insieme a Estefania e Beatriz”.

E ancora: “Roger e Beatriz a casa di lui scoperti dal bracciale di lei. E secondo loro noi siamo i fessi”.

Ascoltando anche l’audio delle storie, la voce della ragazza lascia pochi dubbi e pare proprio quella di Beatriz. Sono tornati insieme dsvvero? Chissà se avranno una spiegazione?

Novella 2000 © riproduzione riservata.