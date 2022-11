NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Novembre 2022

Amici 22

Il particolare hot su Alex Wyse

Periodo decisamente intenso questo per Alex Wyse. Dopo aver trascorso l’estate intera tra instore, festival, concerti e interviste, la scorsa settimana l’ex protagonista di Amici 21ha rilasciato il suo nuovo album di inediti, Ciò che abbiamo dentro. Il disco sta già scalando le classifiche musicali, e segna l’inizio di un nuovo capitolo per il giovane artista, che in questi mesi ha saputo conquistarsi l’affetto del pubblico. Come se non bastasse in queste ore è anche arrivato un grandissimo traguardo per Alex. Wyse per la prima volta si è infatti esibito in concerto all’Atlantico di Roma, dove ha registrato il tutto esaurito.

Nel corso del live naturalmente il cantante ha presentato non solo i successi che abbiamo imparato a conoscere e ad amare all’interno della scuola di Amici21, ma ha anche presentato i suoi nuovi brani. Non sono mancate anche tante emozioni, che proseguiranno il prossimo 23 novembre durante lo show di Milano al Fabrique. Nel mentre però proprio durante lo spettacolo di Roma, al quale era presente anche Lorella Cuccarini, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che in queste ore sta facendo discutere il web.

Durante il concerto infatti Alex Wyse è salito sul palco con il suo solito look provocante. Tuttavia ai fan non è sfuggito un dettaglio hot. Gli utenti sui social così hanno a lungo commentato l’accaduto, e il cantante di Amici 21 è finito al centro dell’attenzione.

ma sta sempre col cazzo barzotto questo? pic.twitter.com/oYq3fjuVP3 — gems (@_gemmona_) November 10, 2022

Alex nel mentre in questi giorni è partito anche per il suo secondo tour instore, per incontrare il suo pubblico e autografare le copie del suo album Tutto ciò che abbiamo dentro. Tutti i dettagli per poter accedere ai meet sono disponibili sui social di Wyse, e senza dubbio nei prossimi giorni potrebbero essere aggiunti al calendario tanti nuovi appuntamenti.