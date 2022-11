Luca Vezil svela i dettagli sulla rottura con Valentina e rivela chi ha lasciato chi

NEWS

Vincenzo Chianese | 11 Novembre 2022

Valentina Ferragni

Parla Luca Vezil

In queste settimane si è a lungo parlato della rottura tra Luca Vezil e Valentina Ferragni, che si sono separati dopo 9 anni di amore. Poche ore fa intanto i paparazzi hanno beccato l’influencer in compagnia di una misteriosa ragazza, e si è così mormorato che avesse una nuova fidanzata. Ma non solo. Secondo i pettegolezzi Luca avrebbe iniziato questa presunta storia quando stava ancora insieme a Valentina. Vezil si è così trovato a smentire il tutto, e poco fa con un lungo post sui social ha deciso di rompere nuovamente il silenzio. Per la prima volta infatti l’influencer ha svelato alcuni dettagli sulla rottura con la Ferragni. Luca tuttavia non ha raccontato le reali cause della separazione, voluta da Valentina, che dunque al momento sono ancora riservate. Queste le sue dichiarazioni:

“Dal momento che è stato scritto e detto qualcosa di non solo falso ma anche calunnioso, asserendo al fatto che io abbia avuto una frequentazione in precedenza con una ragazza conosciuta invece la sera in questione, quindi mai vista prima e mai più vista in seguito, tengo a dire solo una cosa. Quando sono stato lasciato, ho accettato di rispettare non solo la decisione della mia ex compagna ma anche la sua volontà di non rendere pubblici i dettagli della stessa”.

E ancora Luca Vezil, commentando lo scoop di cui è stato protagonista, aggiunge:

“Avessi cercato visibilità da questa situazione, mi sarei comportato diversamente, ma non sono la persona, mi conoscete. Visto che questo “scoop” è atto ad incolpare me per una decisione che ho subito, quindi né preso, né causato, inviterei chi ha espresso giudizi basati su questa falsità, a rivedere le proprie posizioni. La verità è in mano a due persone e nessun altro e, come ho già detto, ho accettato di tenerla riservata per rispetto di una persona che mi ha accompagnato per gli anni più importanti della mia vita”.

Che Valentina Ferragni decida di replicare alle parole del suo ex Luca Vezil? Non resta che attendere per scoprirlo.