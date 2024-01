Ci risiamo! Alex Wyse conferma di avere un grande talento! (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici

In questi giorni stanno spopolando sui social i video in cui Alex Wyse, ex concorrente di Amici, metto in evidenza in suo grandissimo talento.

Il grande talento di Alex Wyse

Molto spesso abbiamo parlato di Alex Wyse, ex concorrente di Amici, in merito alla sua vita sentimentale, soprattutto dopo la separazione dalla ballerina Cosmary. Tuttavia in altre occasioni lo abbiamo lodato per le sue grandi capacità canore che son ben note a tutti i fan. Questi infatti ancora non riescono a capire di come non abbia vinto lui il talent e a volte esprimono il loro rammarico sui social.

In queste ore è diventato virale, per esempio, un video in cui canta una cover di “Iris” dei Goo Goo Dolls. Il brano è estremamente emozionante di per sé ma Alex ci aggiunge tutto il suo mondo interiore per renderla ancora più carica di pathos. Ed ecco perché nella sezione dei commenti tutti gli fanno i complimenti.

“Bravo, amore mio” o ancora “Piango con questa canzone“. C’è anche qualcuno che ha ammesso di non aver visto la sua edizione di Amici, ma ammette che si sarebbe meritato la vittoria al posto di Luigi Strangis:

“Comunque non ho seguito molto la sua edizione di Amici, ma lui lo trovo molto più bravo, interessante e inquadrato come artista di Luigi”.

Un vero e proprio trionfo di pubblico per Alex Wyse, il quale in passato ha anche svelato il motivo per il quale aveva deciso di prendersi una piccola pausa. A Verissimo da Silvia Toffanin aveva detto:

“Sono stato fermo un po’, era un periodo in cui mi sono concentrato su me stesso, ne avevo bisogno. Avevo necessità di rimanere fermo e pensare alle mie cose, alla mia vita privata. Poi la solitudine è creativa e mi fa riflettere”.

Adesso però Alex Wyse è carico e pronto a rimettersi in pista pronto per mettere ancora in mostra tutte le sue evidenti e grandi doti.