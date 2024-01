Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici

Nella puntata di ieri sera di Tali e Quali la giudice Loretta Goggi ha lanciato una frecciata ad Alessandra Amoroso. Tuttavia avrebbe commesso un errore.

La frecciatina di Loretta Goggi

Ieri sera è andato in onda un nuovo appuntamento con Tali e Quali presentato da Carlo Conti, il quale si è dovuto scontrare contro C’è Posta per Te. Nel corso della puntata si è esibita una concorrente che ha imitato Alessandra Amoroso ricevendo i complimenti di Giorgio Panariello. Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi, invece, sono stati più tiepidi nei commenti.

La giudice, per esempio, ha affermato di sapere quanto l’ex allieva di Amici ami il Blues e per tale ragione le è mancata la voce “un po’ schiacciata che ha lei“. Poi ha aggiunto che nelle parti alte ogni tanto usciva dal personaggio e poi ha fatto i complimenti per il trucco perché le assomigliava davvero molto.

In seguito ha colto l’occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa parlando di una presunta esibizione di Alessandra Amoroso ad Amici. Ha parlato di quando Luca Jurman, suo insegnante all’epoca, le avrebbe assegnato “Maledetta Primavera“. La sua faccia non sarebbe stata molto soddisfatta e ha concluso:

“Sì, sì l’ha cantata. Non dico come però. No, non lo so come l’ha cantata però l’ha fatta. Per dire che quando uno ama un certo genere, poi magari non rientra proprio in un altro”.

Tuttavia in molti hanno fatto notare un errore, in quanto i fan della Amoroso hanno informato Loretta Goggi che ad Amici non ha mai cantato la sua canzone. Tra le fonti anche il giornalista Andrea Conti, nonostante basti fare una piccola ricerca su Google per verificare che non esistono video inerenti a tale performance.

Qualcuno sostiene che Loretta si sia confusa con qualcun altro anche se tra le esibizioni più recenti ci sono quelle di Sangiovanni e Aka7Even. In caso di ulteriori sviluppi vi terremo informati.