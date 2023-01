Alex Wyse ha un flirt con una famosa Tiktoker? Spunta una foto

NEWS

Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2023

Il Principe Harry attacca anche Kate Middleton

Da giorni non si parla d’altro che di Spare, l’autobiografia scandalo del Principe Harry. All’interno delle sue memorie come ormai tutti sappiamo il Duca di Sussex ha rivelato alcuni segreti sui Windsor, attaccando tutti i membri della Royal Family inglese. A finire nel mirino di Harry sono stati in particolare William, Re Carlo, la Regina consorte Camilla e Kate Middleton, che avrebbero avuto un ruolo chiave nella decisione dei Sussex di lasciare Londra definitivamente. Ma non solo. All’interno del romanzo si parla naturalmente anche dei problemi che Meghan Markle ha avuto con la famiglia reale, e in particolare con sua cognata Kate. Da anni come è noto la stampa mondiale parla delle tensioni che ci sarebbero ancora oggi tra l’ex attrice e la Middleton. Tensioni che adesso lo stesso Duca conferma in Spare. Ma non solo.

A sorpresa infatti il Principe Harry all’interno del suo libro ha pubblicato i presunti messaggi che Meghan si sarebbe scambiata con Kate, e che mettono in cattiva luce la futura Regina d’Inghilterra. Gli sms risalgono alle ore antecedenti alle nozze dei Sussex, quando la Middleton avrebbe fatto piangere la Markle a causa dei vestiti delle damigelle, in particolare per quello di sua figlia Charlotte, che sarebbe risultato troppo grande. Nei presunti messaggi, riportati da Biccy, si legge la Principessa del Galles affermare: “Il vestito di Charlotte è troppo grande, troppo lungo, troppo largo. Lo capisci? Ha pianto quando l’ha provato!”. Quando però Meghan sembrerebbe proporre una soluzione, pare che Kate abbia replicato dichiarando: “Tutti gli abiti devono essere rifatti. […] Comunque discuterò della questione con il mio wedding designer, che mi ha già detto che è d’accordo con lei”. A quel punto Harry rivela:

“Ho trovato mia moglie a piangere sul pavimento quando sono tornato. In realtà c’erano già problemi da tempo. C’era chi aveva paura che io e Meghan potessimo portare via le luci dalla ribalta a mio fratello e Kate. Anche mio fratello aveva problemi con Meghan, basati su cose non reali. Ho sempre sperato che noi quattro potessimo andare d’accordo. Ma molto rapidamente la questione è diventata una sfida Kate conto Meghan. Era sempre in competizione con mia moglie“.

Ma come reagiranno William e Kate alle rivelazioni di Harry?