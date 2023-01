NEWS

Andrea Sanna | 10 Gennaio 2023

GF Vip 7

La sigla finale del GF Vip 7

Su Canale 5 ieri sera è andata in onda la seconda puntata del 2023 del GF Vip 7. Non sono mancati scontri, sorprese e colpi di scena. Dalla strigliata di Sonia Bruganelli a Luca Onestini, alle raccomandazioni del Grande Fratello ai vipponi (salvo serissimi provvedimenti disciplinari), per passare alle varie dinamiche.

Ma concentriamoci stavolta sulla parte finale e sulla sigla della trasmissione. No, non siamo impazziti, ve lo assicuriamo. Se diciamo questo c’è un motivo. La puntata del Grande Fratello Vip 7 come di consueto si conclude sempre con la lettura dei tweet da parte di Giulia Salemi, poi c’è l’esibizione di Carmen Russo (con gli ex vipponi) o di Orietta Berti sulle note di qualche canzone scelta per l’occasione. Insomma la scaletta in ogni puntata prevede questo.

Poi sul finire vengono mostrati i canali (da Italia 1 a Canale 5 per passare a La5 e Mediaset Extra), ovvero coloro che mandano in onda i daytime e le dirette del GF Vip 7. Ad accompagnare il tutto il motivetto che ormai conosciamo da oltre 20 anni, impreziosito, però, da una vera e propria sorpresa trash! Ebbene come mostrato dal video e no, non si tratta di un montaggio, il tutto si è concluso con una frase celebre dell’edizione numero 16 della versione NIP del Grande Fratello, oltretutto l’ultima non vip andata in onda.

Sentiamo la voce di Francesca De André dire: “A casa mia….? A casa mia?”. Il tutto riprende la sua esclamazione quando, durante il suo percorso nella Casa, ha scoperto le immagini del suo ex in compagnia di un’altra donna. I due si recavano proprio a casa dell’ex gieffina. Da qui la frase celebre che, a quanto pare, chi lavora al GF Vip 7 ha voluto riprendere nella notte.

SCUSATE MA ESATTAMENTE DA QUANDO NELLA SIGLA FINALE C’È FRANCESCA DE ANDRÉ CHE DICE “A CASA MIA?” ???? IO HO VISSUTO FINO AD OGGI SENZA SAPERLO? #gfvip pic.twitter.com/Zaganzw2PX — edoardo 🦁🖤 (@edosenzaemoji) January 10, 2023

Insomma una chicca che alcuni hanno potuto vedere in diretta e altri che, invece, hanno recuperato durante la mattinata di oggi. Il GF Vip 7 non finisce di sorprendere!