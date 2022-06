1 Il primo tour instore di Alex Wyse

Dopo la fine di Amici 21 per Alex Wyse stanno arrivando importanti soddisfazioni. Come qualcuno sarà infatti il prossimo 10 giugno uscirà il primo EP del cantante, intitolato Non Siamo Soli, che è già attesissimo da tutti i fan. Nel mentre Alex è già impegnato con diversi eventi promozionali e solo qualche giorno fa è stato ospite a Verissimo. Nel corso dell’intervista l’ex allievo del talent show di Maria De Filippi ha parlato della sua esperienza all’interno del programma e in merito ha affermato:

“Ho imparato tanto in realtà. Tantissime cose: ho imparato soprattutto a dire quello che penso veramente e a non tenerlo dentro. Ho imparato che se tu lavori e ci metti l’anima puoi davvero prendere quello che vorresti o quello che comunque sogni. Ho imparato a muovermi su un palcoscenico che per me era una cosa lontanissima. Mi piaceva cantare, ma muovermi su un palcoscenico era una cosa che non avevo mai pensato in realtà. Io cantavo solo per cantare, per tirare fuori delle cose che magari avevo dentro e che non riuscivo neanche a dirmi da solo e da lì ho iniziato a scrivere e diciamo non ho pensato al dopo”.

Nel mentre in queste ore è arrivata una grandissima sorpresa per tutti i fan del cantante. Sui social infatti Alex Wyse ha annunciato le date del suo primo instore! Nel corso dei vari appuntamenti il giovane artista incontrerà dal vivo per la prima volta tutto il suo pubblico, che da sempre lo supporta e lo sostiene. Nel corso delle settimane a venire, a partire proprio dal 10 giugno, giorno in cui uscirà il suo EP, Alex girerà l’Italia intera, passando per Marcianise, Roma, Milano, Bari, fino ad arrivare a Catania e a Palermo. Questo il calendario completo:

Nel mentre qualche giorno fa Wyse ha parlato di Maria De Filippi, svelando alcuni retroscena. Andiamo a rivedere le sue parole.