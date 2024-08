Semi di lino Sunshine – Alfaparf Milano Professional

L’iconica gamma Semi di Lino di Alfaparf Milano Professional si arricchisce della linea Sunshine, che promette capelli lucenti e setosi anche al sole, protegge la fibra capillare e il colore cosmetico dai raggi UV e contrasta secchezza ed effetto crespo.

La bella stagione è esplosa, e con essa le temperature elevate e la conseguente necessità di proteggersi dai danni provocati dall’esposizione ai raggi solari.

Non è solo la pelle a soffrire per gli effetti negativi del sole, ma anche capelli e cute, sottoposti alle sfide della stagione e ai trattamenti per personalizzare le acconciature.

Per questo, Alfaparf Milano Professional arricchisce la sua iconica gamma Semi di Lino con Semi di Lino Sunshine, nuova linea che promette capelli lucenti e setosi anche sotto il sole, proteggendo la fibra capillare e il colore cosmetico dai raggi UV e contrastando secchezza ed effetto crespo. Semi di Lino Sunshine presenta un’innovativa tecnologia 100% naturale: Sun Shield, un attivo derivato dall’olio di semi di Chia estratto a freddo, che favorisce il benessere della chioma esposta al sole. L’attivo agisce creando un film protettivo intorno al capello per garantirne la protezione dai danni ossidativi da radiazione solare. L’innovativa linea è così in grado di proteggere la naturale idratazione del capello e donare lucentezza e morbidezza alla fibra capillare.

Capelli perfetti anche dopo le vacanze – Semi di lino Recostruction

Anche dopo le vacanze continuiamo a prenderci cura dei nostri capelli.

La linea Semi di Lino Reconstruction di Alfaparf Milano Professional, brand made in ltaly pioniere nello sviluppo di tecnologie dedicate alla cura del capello, dona struttura e resistenza per una chioma forte, lucente e sana.

I prodotti della linea Semi di Lino Reconstruction di Alfaparf Milano Professional sono stati potenziati con A-Z BOND COMPLEX (brevetto depositato), tecnologia innovativa proveniente dal mondo skin, costituita da un derivato della glicina che aiuta a: ricostruire i legami del capello ripristinandone la naturale densità; donare forza e resistenza alla fibra capillare, riducendone la rottura e migliorandone la pettinabilità; ritrovare il benessere e la naturale vitalità dei capelli.

Semi di Lino è la gamma pensata per rendere i capelli luminosi ed esaltare la loro autentica bellezza. La linea abbraccia le diverse esigenze della chioma delle donne ed è lo strumento ideale per prendersi cura dei capelli grazie all’azione delle sue tecnologie originali: Urban Defence Pro: scudo anti- inquinamento a protezione totale; Shine Fix Complex: dona 24h di potere illuminante dalle radici alle punte per una lucentezza a lunga durata; Color Fix Complex: filtro UV e antiossidante per prolungare la bellezza del colore; Climate-Proof: barriera protettiva che mantiene il capello idratato al variare di umidità e temperatura.