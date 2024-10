Ha fatto parlare di sé a Temptation Island. Scopriamo tutto su chi è Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna

Dopo la partecipazione a Temptation Island, potrebbe esserci una nuova occasione per Alfonso D’Apice come il Grande Fratello. Chi è l’ex di Federica Petagna? Conosciamolo tra età, altezza, fidanzata e Instagram.

Chi è Alfonso D’Apice

Nome e Cognome: Alfonso D’Apice

Data di nascita: 1999

Luogo di nascita: Napoli

Età: 25 anni

Professione: direttore di un locale specializzato nell’organizzazione di eventi

Fidanzata: Alfonso dovrebbe essere single oggi

Tatuaggi: Alfonso ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @alfonsodapice.7

Alfonso D’Apice età, altezza e biografia

Quanti anni ha Alfonso D’Apice di Temptation Island e di dov’è?

Sappiamo qual è l’altezza di Alfonso D’Apice e il suo segno zodiacale? E la data di nascita di Alfonso di Temptation Island?

Purtroppo le informazioni sono davvero poche al momento. Sappiamo che è nato a Napoli nel 1999 e la sua età oggi è di 25 anni. Dato che non conosciamo mese e giorno di nascita ci viene difficile dirvi il segno zodiacale.

Non conosciamo al momento nemmeno altezza e peso del ragazzo.

Vita privata: Alfonso di Temptation Island ha una fidanzata?

E la vita privata e i genitori di Alfonso D’Apice? Oggi è fidanzato? Non sappiamo se in questo momento il napoletano abbia o meno una fidanzata, anche se la sua ex è certa che ci sia un’altra persona nella sua vita. Secondo quanto emerso però Alfonso di Temptation Island dovrebbe essere single.

E proprio a proposito della sua ex Federica: dove abita e quanti anni ha Federica di Temptation Island? Come fa di cognome Federica? Per quanto riguarda il cognome della gieffina è Petagna, ha 20 anni e abita a Napoli anche lei.

Se Alfonso si professa single, Federica di Temptation Island ha fidanzato o è single? Oggi dopo la relazione di 8 anni con Alfonso, sta frequentando il tentatore Stefano Tediosi. Anche se a Uomini e Donne aveva affermato di averlo rivisto, ma non era proseguita la conoscenza. Nonostante altri pettegolezzi Federica Petagna e Stefano Tediosi sono usciti allo scoperto

Tra le curiosità su Alfonso sappiamo che è appassionato di calcio e di padel, sport che pratica regolarmente.

Dove seguire Alfonso D’Apice: Instagram e social

Per quanto riguarda i social, invece, potete seguire Alfonso D’Apice su Facebook (ha una pagina privata e una pubblica) ed è presente anche su Instagram.

Al momento su quest’ultimo social ha un account privato, dunque se intendete scoprire qualcosa di più su di lui è necessario seguirlo!

Nonostante la rottura, lui e Federica hanno mantenuto su Facebook un profilo di coppia.

Carriera

Che lavoro fa Alfonso D’Apice? Come rivelato anche a Temptation Island, il ragazzo è un direttore di un locale specializzato nell’organizzazione di eventi.

La notorietà è arrivata però grazie al reality delle tentazioni. E chissà non possa esserci per lui anche l’occasione del Grande Fratello!

Temptation Island

È il 2024 quando abbiamo visto Alfonso D’Apice a Temptation Island in compagnia della sua ex fidanzata Federica Petagna.

Sono stati insieme per 8 anni e proprio nella trasmissione nonostante gli alti e bassi sono usciti insieme. Terminato il programma, però, si sono lasciati. E la decisione pare sia partita da lei.

Alfonso D’Apice al Grande Fratello

Dopo Federica Petagna, anche Alfonso potrebbe prendere parte al Grande Fratello, secondo alcuni rumor. A lanciare l’indiscrezione è Giuseppe Candela, nella sua rubrica su Dagospia, A lume di Candela:

“Alfonso Signorini gioca la carta Temptation Island. Nella casa più spiata d’Italia lunedì scorso ha fatto il suo ingresso Federica Petagna, la ragazza ha partecipato al docureality prodotto da Fascino con il fidanzato Alfonso D’Apice. La coppia ha interrotto al falò il viaggio nei sentimenti ma il reality di Canale 5 li riporterà sotto lo stesso tetto. Alfonso parteciperà al Grande Fratello in qualità di concorrente”.

Arriverà l’ufficialità? Non ci resta che attendere!

Il Grande Fratello vede alla conduzione Alfonso Signorini. Nel ruolo di opinioniste abbiamo Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Come inviata social, Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello chi sono tutti i concorrenti? A partecipare al reality show sono sia concorrenti vip che nip e sono nell’ordine:

Alfonso D’Apice, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

E ancora tra i partecipanti: Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.

Ricordiamo anche che per qualche giorno Lorenzo e Shaila hanno raggiunto la Spagna partecipando al Gran Hermano. Dalla trasmissione iberica è arrivata Maica Benedicto.

Il percorso di Alfonso al Grande Fratello

Quando ha inizio il percorso di Alfonso D’Apice al Grande Fratello? Al momento non abbiamo informazioni a riguardo, dato che si tratta di rumor e siamo in attesa dell’ufficialità del programma.