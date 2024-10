Una delle protagoniste di Temptation Island 2024 è stata Federica Petagna. Ma cosa sappiamo sulla fidanzata? Ecco chi è e tutte le altre curiosità sul suo conto come età, altezza, fidanzato e Instagram.

Chi è Federica Petagna

Nome e Cognome: Federica Petagna

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Napoli

Età: 20 anni

Professione: Nail artist

Fidanzato: Federica è impegnata con Stefano Tediosi

Tatuaggi: Federica non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @fedepetagna_

Federica Petagna età, altezza e biografia

Apriamo l’articolo con la biografia di Federica Petagna, ex di Temptation Island. Quanti anni ha e dov’è nata? La ragazza sappiamo che è nata a Napoli nel 2004 e la sua età oggi è di 20 anni.

Scarse le altre informazioni su altezza o peso di Federica di Temptation Island.

Vita privata: Federica di Temptation ha un fidanzato?

Ma oggi Federica di Temptation Island ha fidanzato o è single? La Petagna è stata fidanzata per 8 lunghi anni con Alfonso D’Apice. Insieme hanno preso parte al reality show di Canale 5 e sono usciti uniti dopo la trasmissione.

Peccato che in seguito abbiamo scoperto che lei ha voltato pagina e ha deciso di interrompere la storia. La ragazza ha raccontato a Uomini e Donne di aver rivisto il single Stefano Tediosi, ma niente più.

È emerso poi il pettegolezzo secondo cui si diceva frequentasse il cugino di Titty, tramite LorenzoPugnaloni.it. Federica Petagna e Stefano Tediosi però hanno smentito tutto e con uno scatto hanno fatto sapere delle loro frequentazione in corso.

Dove seguire Federica Petagna: Instagram e social

Non solo la pagina dedicata al lavoro (su Instagram), Federica Petagna dove si può seguire sui social? La giovane ex protagonista di Temptation Island è presente con un profilo privato su Facebook e su Instagram.

Per il momento sono pochi i post presenti sul suo account, che ha però un bel seguito.

Ancora oggi, nonostante la rottura, Federica ha anche un profilo su Facebook con il suo ex Alfonso.

Carriera

Per quanto riguarda la sua carriera, sappiamo che Federica Petagna nella vita è nail artist. Per chi non fosse molto pratico si tratta di una figura professionale che si dedica alla decorazione delle unghie di mani e piedi.

Temptation Island

Nel 2024 Federica Petagna insieme al suo ex fidanzato Alfonso D’Apice ha partecipato a Temptation Island. Come detto però la loro storia d’amore, lunga 8 anni, si è interrotta dopo la trasmissione, sebbene fossero usciti insieme.

Federica Petagna al Grande Fratello

Poco prima che si concludesse Temptation Island, Federica Petagna è finita nel mirino dei pettegolezzi anche per una sua possibile partecipazione al Grande Fratello. Stando ai rumor la nail artist pare sia stata scelta dagli autori del reality per partecipare alla trasmissione.

E Fanpage.it nella giornata del 25 ottobre ha lanciato una notizia: “Fanpage.it ha appreso che la nail artist campana, reduce dall’ultima edizione di Temptation Island, entrerà nella Casa lunedì 28 ottobre”.

L’ufficialità del suo ingresso è arrivata in data 28 ottobre, per l’appunto.

Intanto ricordiamo che a condurre il Grande Fratello è Alfonso Signorini, opinioniste sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, inviata social è invece Rebecca Staffelli.

I concorrenti del Grande Fratello

Attualmente i concorrenti della Casa del Grande Fratello chi sono. Ecco la lista di tutti i partecipanti tra uomini e donne del programma.

Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.

Per qualche giorno in uno scambio di concorrenti che ha visto Lorenzo e Shaila raggiungere la Spagna, in Italia è arrivata Maica Benedicto.

Il percorso di Federica al Grande Fratello

Come ufficializzato, Federica è una nuova concorrente. Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello è stato annunciato per la puntata di lunedì 28 ottobre.