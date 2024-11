Dopo una settimana difficile, questa sera per Shaila Gatta è arrivata un’inaspettata sorpresa. La ballerina ha infatti avuto modo di incontrare suo padre Cosimo ed è così scoppiata in lacrime.

Sorpresa per Shaila Gatta

Protagonista della nuova puntata del Grande Fratello è stata ancora una volta Shaila Gatta. La ballerina infatti, a causa di quanto accaduto con Lorenzo Spolverato, è finita al centro dell’attenzione mediatica e sembrerebbe che gran parte della casa sia contro di lei. Anche questa sera dunque si è parlato dell’ex Velina di Striscia La Notizia, che di certo sta dividendo il pubblico. Poco fa però per la gieffina c’è stata un’emozione inaspettata.

Shaila ha infatti avuto modo di incontrare a sorpresa suo padre Cosimo, giunto un casa per rassicurare sua figlia, affermando: “Fregatene di tutto. Vai avanti per la tua strada. Sei una persona magnifica. Non farti mettere i piedi in testa da nessuno. Ti salutano tutti. Ti voglio bene. Hai ancora tanto da dare. Sono molto fiero di te”.

Per Shaila arriva l'abbraccio più bello, quello di papà Cosimo ❤️‍🩹 #GrandeFratello pic.twitter.com/OPNtBNb3yv — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024

A quel punto Shaila Gatta e suo padre si sono stretti in un lungo e caloroso abbraccio e la ballerina non ha potuto fare a meno di trattenere l’emozione ed è scoppiata in lacrime.

Il momento ha emozionato tutto il pubblico e di certo per Shaila è stata una bellissima sorpresa.