Nella Casa del Grande Fratello Alfonso D’Apice ha spiazzato tutti quando ieri sera si è dichiarato a Chiara Cainelli. Ecco cosa è successo.

Alfonso D’Apice si dichiara a Chiara

Dopo una puntata di fuoco e un ultimo dell’anno ricco di scintille, al Grande Fratello l’aria è decisamente molto tesa. Alfonso D’Apice intanto dopo aver rotto con Federica, la sua ex fidanzata con la quale è stato 8 anni e con la quale ha preso parte a Temptation Island prima e al GF fuori, ha provato ad andare avanti. Ma stavolta ha spiazzato tutti. Perché si è dichiarato a un’altra ragazza!

Partiamo però per ordine. Alfonso D’Apice quest’estate dopo Temptation Island, si era avvicinato a Zeudi Di Palma. I due hanno avuto un flirt prima del suo ingresso nella Casa, ma tra loro non è mai scattata davvero la scintilla e di vederlo più come un amico. Intanto lui è arrivato nel programma e ci ha provato con Mariavittoria Minghetti, ma alla fine non è andata bene.

Una volta arrivata Zeudi nel reality show, quest’ultima ha manifestato un interesse per Helena Prestes, ma nonostante ciò durante un momento di debolezza e di conforto nei confronti di Alfonso D’Apice, si è lasciata andare a un bacio con lui. Questo ha dunque fatto sperare il ragazzo in una possibilità, ma così non è stato. E adesso?

Arriviamo a ieri sera dov’è successo qualcosa di spiazzante. A dire, osservando con attenzione, avevamo notato un suo avvicinamento sospetto a Chiara Cainelli, ma tutto sembrava inizialmente proseguire come se fosse un’amicizia. Fino a che non è arrivata l’ammissione da parte del ragazzo. L’ex volto di Uomini e Donne è rimasta totalmente spiazzata da tale affermazione….

#zelena

IL NANO CHE SI DICHIARA A CHIARA pic.twitter.com/JPgLBtI87t — Julia (@defnotjulia123) January 1, 2025

Come potete vedere dai filmati, però, Alfonso D’Apice ha ammesso di aver fatto fatica a dirlo perché non vuole ferire anche Javier Martinez, suo grande amico in Casa. Questo semplicemente perché Javier stava iniziando a conoscere Chiara, ma ha stoppato la conoscenza ancor prima che sbocciasse l’amore. In ogni caso Alfonso si è fatto da parte, ma ha provato invece a insinuarsi tra Zeudi ed Helena.

Alfonso passa alla quarta… (poi è Javier che flirta con tutte)🤣Con Chiara si è fermato principalmente per Javier dice…😆

Non posso farcela. #GrandeFratello pic.twitter.com/rHFofjwoKY — Violett926 (@violett926) January 1, 2025

Qui ancora una parte di conversazione in cui Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli parlano della loro situazione. Lei peraltro l’aveva sempre percepito come un amico e non aveva mai notato un interesse che andasse oltre. Lui ha però fatto intendere che forse lei non ha osservato abbastanza.

Chiara: Non ne vorrei parlare con nessuno.

Come? No no, invece ne parli, anche basta parlare di Javier, almeno cambi argomento🤣🤣 #GrandeFratello pic.twitter.com/lzStpqEdCG — Violett926 (@violett926) January 2, 2025

Dai che forse dimentica Javier, bravo Alfonso, liberalo🤣

Che soggetto però questo… adesso gli piace Chiara, poi sarebbe Javier che ci prova con tutte…sul serio io…boh. Il surreale. #GrandeFratello🎪 pic.twitter.com/mRxx7a7L3D — Violett926 (@violett926) January 2, 2025

Nonostante tutto Chiara, come potete sentire, ha ammesso i suoi timori. Cosa succederà tra lei e Alfonso D’Apice? Sboccerà o no una coppia al Grande Fratello?