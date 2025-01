Durante la notte di Capodanno, sui social ufficiali di Amici 24 sono spuntate per errore delle foto private che hanno attirato prontamente l’attenzione del web. Ecco cosa è accaduto.

Spuntano foto private sugli account di Amici 24

Siamo entrati nel pieno di Amici 24 e tra pochi giorni tornerà in onda su Canale 5 il talent show di Maria De Filippi dopo la pausa natalizia. I cantanti e i ballerini come se non bastasse tra poche settimane inizieranno la corsa al Serale e tenteranno di conquistare la tanto ambita maglia dorata, che consentirà loro l’accesso alla fase finale di questa edizione. In attesa di scoprire cosa accadrà però c’è ancora tanta strada da fare per gli allievi e di certo nel corso delle prossime puntate non mancheranno le emozioni.

Mentre attendiamo il ritorno del talent show, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Tutto è iniziato quando la notte di Capodanno sui social ufficiali del programma sono spuntate per errore alcune foto private non inerenti alla trasmissione.

La persona che si occupa di gestire i canali di Amici 24 ha postato infatti per sbaglio alcune immagini personali sul profilo del talent e naturalmente la gaffe è stata ben presto notata dai fan. Poco dopo però gli scatti sono stati prontamente rimossi. L’incidente tuttavia non è passato inosservato e in rete non sono mancati i commenti ironici degli utenti.

Il pubblico nel frattempo attende con ansia il ritorno della trasmissione su Canale 5. Il daytime tornerà in onda a partire da martedì 7 gennaio. Domenica 12 invece torna l’appuntamento con il pomeridiano e in studio anche stavolta ne vedremo di belle. Ma cosa accadrà dunque e chi saranno i primi allievi ad accedere alla fase del Serale? Non resta che attendere per scoprirlo.