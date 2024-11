Lunedì sera a varcare la porta rossa del Grande Fratello è stato Stefano Tediosi, che si è subito scontrato con Alfonso D’Apice. Quest’ultimo nel mentre ha beccato l’ex tentatore mentre baciava Federica Petagna e non è mancata la sua reazione.

La reazione di Alfonso D’Apice

Sono ore particolarmente intense queste per Alfonso D’Apice. Come sappiamo, solo la scorsa settimana l’ex protagonista di Temptation Island ha varcato la porta rossa del Grande Fratello, diventando a tutti gli effetti un concorrente del reality show di Canale 5. All’interno della casa ha così ritrovato la sua ex Federica Petagna, che solo pochi giorni prima ha dato il via al suo percorso. Tra i due c’è dunque stato un nuovo chiarimento, ben presto però la serenità è stata spazzata via dall’arrivo di Stefano Tediosi. Lunedì sera infatti anche l’ex tentatore è entrato come nuovo concorrente e in breve le tensioni solo salite alle stelle.

Fin da subito infatti non è mancato un duro faccia a faccia tra Alfonso e Stefano, durante il quale sono volate frecciate reciproche. I due rivali in amore proprio stanotte sono stati anche protagonisti di un’accesa lite, che ha richiesto l’intervento della produzione. La regia infatti, quando i toni si sono fatti troppo aspri, ha deciso di censurare lo scontro, che ha però attirato l’attenzione del pubblico. In queste ore come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato.

Alfonso D’Apice infatti, alzandosi dal letto, ha beccato Stefano Tediosi che stava baciando Federica Petagna. A quel punto non è sfuggita ai più la reazione dell’ex protagonista di Temptation Island, che si è prontamente rimesso sotto le coperte per non assistere alla scena.

Il pubblico intanto si chiede già cosa accadrà tra Alfonso, Federica e Stefano nei prossimi giorni. La Petagna avrà davvero chiuso con D‘Apice? Non resta che attendere per scoprire i risvolti di questo appassionante triangolo.