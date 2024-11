Dopo aver chiuso in maniera turbolenta con Shaila Gatta, Javier Martinez fa intendere di essere interessato a una nuova gieffina: Helena Prestes.

Nuovo interesse per Javier Martinez

Di certo uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello è Javier Martinez. Chi segue costantemente il reality show sa bene che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito al centro dell’attenzione per via della frequentazione con Shaila Gatta, che non è terminata nel migliore due modi. L’ex Velina di Striscia La Notizia ha infatti deciso di dare il via a una storia con Lorenzo Spolverato e tra lei e Javier ci sono stati dei duri scontri. Qualche giorno fa però i due hanno tentato di avere un chiarimento, che tuttavia non sembrerebbe aver fatto piacere al modello. Poco a poco intanto Martinez sta voltando pagina e in queste ore è accaduto qualcosa che ha sorpreso il pubblico.

Dopo aver archiviato la conoscenza con Shaila, sembrerebbe che Javier abbia ripreso a guardarsi intorno e che i suoi occhi si siano posasti su un’altra gieffina. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Helena Prestes. L’ex corteggiatore ha infatti fatto intendere di avere un interesse per la sua compagna d’avventura e confidandosi con i suoi amici ha affermato: “Sto meditando. Lasciatemi pensare un attimo perché non voglio prendere in giro nessuno. Voglio capire”.

Non è mancata nel mentre la reazione di Maria Vittoria Minghetti, che è una delle persone più vicine a Javier Martinez. La gieffina ha così dichiarato entusiasta: “Madonna mia, ma lo sai quanto godo? Quanto sarei contenta”.

ve lo giuro a me viene troppo da ridere,la gente a questo gli crede pure gesu santissimo, ha capito che non poteva più clippare era rimasta pamela petrarolo e ora magicamente gli piace helena dopo aver sempre detto assolutamente no impossibile croce sul cuore il Brasile mai 😭 pic.twitter.com/kY3yRnjFiT — 💥 (@maiunajoia_) November 14, 2024

Attualmente però, come ha affermato lui stesso, prima di esporsi Javier sta cercando di capire i suoi sentimenti. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni e soprattutto come la prenderà Helena Prestes quando verrà a conoscenza del tutto? Non resta che attendere per scoprirlo.