Lite accesa nella notte tra Alfonso e Stefano al Grande Fratello. La regia ha censurato parte dello scontro, dove non se le sono mandate a dire!

Grande Fratello, scontro tra Alfonso e Stefano

Tanti fan del Grande Fratello stavano aspettando questo momento, che è arrivato. Dopo l’ingresso di Stefano Tediosi nella Casa del Grande Fratello, è inevitabilmente giunta la lite tra lui e Alfonso D’Apice, che hanno a lungo discusso per Federica Petagna.

In piena notte Alfonso è andato in cucina e così si è scontrato con Stefano. Il primo ha domandato al suo “rivale” in amore se ha compreso ciò che ha fatto: “Ma tu ti sei reso conto della str***ata che hai fatto? Quello che hai fatto a una famiglia intera, non so se tu conosci la sua famiglia. Io a loro voglio bene, a te non ti frega niente. Come si sono potuti sentire il padre e il fratello. Dovresti pensarci cento volte prima di fare le cose”.

Alfonso D’Apice al Grande Fratello ha continuato ad attaccare Stefano Tediosi, che è poi sbottato: “Non battere le mani sul tavolo e non alzare la voce. Io poi non ti capisco!”. Questo ha portato così il campano ad alzare ancor più la voce e sottolineare che lui parla come meglio crede, anche in napoletano se lo ritiene necessario, dato che arriva da lì: “Il tuo problema qual è?”. Stefano prontamente gli ha fatto sapere di non capirlo e se lui parla in dialetto non riesce a confrontarsi con lui: “Se vuoi parlare con me devi parlare italiano“.

Visto l’accaduto però, la regia ha preferito cambiare inquadrature e concentrarsi sugli altri inquilini che dalle docce stavano assistendo alla scena in maniera silenziosa.

La lite notturna

A seguito di una cambio di regia, le telecamere del Grande Fratello sono tornate nuovamente sullo scontro. Alfonso D’Apice e Stefano Tediosi erano ancora intenti a litigare, con il napoletano che accusava il tentatore di aver creato dei problemi a Federica postando il loro selfie insieme:

“Oh Gesù ma ci sei con la testa? Ringrazio il Signore che non sono come te. Sapevi benissimo cosa sarebbe successo. Federica già la stavano offendendo quando è andato in onda il programma. Ma tu fai l’esperto di tv e poi mi sembri uno che dorme”.

Sempre Alfonso ha spiegato che nessuno l’ha autorizzato a caricare quella foto e Stefano l’avrebbe gettata “in pasto ai lupi”. Secondo D’Apice non avrebbe nemmeno dovuto dire che l’ha pubblicata per aiutarla, perché non gli crede. “Non mi far parlare perché ci sono cose che nemmeno posso dire. Ti sei preoccupato di come poteva stare suo padre? Sai com’è stato quando ha sentito quelle cose brutte su sua figlia? Se tu non hai pensato che avresti scatenato il caos, allora sei scemo“, ha detto il concorrente del Grande Fratello al rivale.

Stefano Tediosi dalla sua ha provato a giustificarsi alle parole di Alfonso D’Apice: “Ho solo condiviso una nostra foto insieme. Chi sbaglia è chi scrive insulti o minacce. Io ho messo una foto perché si vociferavano tante cose, che lei usciva con quello o quell’altro e con quello scatto l’ho aiutata. Lei non mi diceva che la stavano offendendo. Lei non mi ha raccontato questo. Al massimo mi diceva ‘mi scrive il calciatore, mi scrive quest’altro‘”.

Difficile che dopo un faccia a faccia del genere riescano ad arrivare a un chiarimento al Grande Fratello.