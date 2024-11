Nel corso dell’ultima puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è scatenato cantando la hit “Rossetto e caffè”, brano di Sal Da Vinci.

Stefano De Martino si scatena

Prosegue inarrestabile il successo della nuova edizione di Affari Tuoi. Quest’anno, per la prima volta, ad arrivare alla conduzione del celebre e fortunato game show in onda su Rai 1 è stato Stefano De Martino, che fin da subito ha saputo conquistare il cuore del pubblico. Poco a poco dunque il presentatore partenopeo è riuscito a entrare nelle case degli italiani, facendo registrare numeri da capogiro che hanno soddisfatto a pieno i vertici dell’azienda.

Insomma da più di due mesi a questa parte De Martino ha saputo dimostrare le sue qualità e c’è già chi sogna di vederlo in futuro sul palco del Festival di Sanremo come conduttore ufficiale della kermesse. In attesa di scoprire cosa accadrà negli anni a venire però il presentatore si gode questo bellissimo momento, fatto di gioie e successi.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox 14 novembre 2024: le previsioni di oggi segno per segno

Ieri sera nel mentre è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, durante la quale è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il pubblico. La concorrente ha infatti beccato alcuni pacchi blu e a quel punto Stefano De Martino si è scatenato cantando la hit “Rossetto e caffè”, canzone di Sal Da Vinci che in queste settimane sta spopolando, dedicandola anche al Dottore.

Di recente intanto a menzionare Stefano è stato nientemeno che Rocco Siffredi. Nel corso di un’intervista infatti l’attore hard ha rivelato chi potrebbe essere il suo erede e a sorpresa ha fatto proprio il nome di De Martino: “Se ci sono miei eredi? Dovresti chiederlo a mia moglie. Lei ti direbbe che Rocco è stato l’ultimo dei samurai nel porno. Però sì, un paio sì. […] Ce n’è uno che forse è pure peggio di me. De Martino. Ve lo assicuro. Non abbiamo mai avuto a che fare nell’ambito sessuale però a sensazione ve lo assicuro. Io non mi sbaglio mai. Stefano avrebbe potuto fare il mio lavoro a livelli miei e a occhi chiusi”.