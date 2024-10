Al Grande Fratello Alfonso Signorini ha letto le parole di Perla Vatiero contro Beatrice Luzzi in una recente intervista. L’opinionista del programma non si è lasciata sfuggire di rilasciare la sua replica.

Beatrice Luzzi replica alle parole di Perla

Stasera nella Casa del Grande Fratello, nel corso della nuova puntata, è accaduto davvero di tutto. Oltre allo scontro accesissimo tra Jessica e Yulia (e la sfuriata di Pamela) e la lieta notizia di Ilaria, un altro argomento è tornato a galla! Parliamo del botta a risposta a distanza tra Beatrice Luzzi e a sorpresa… Perla Vatiero.

Questo perché Beatrice Luzzi, oggi opinionista del Grande Fratello, ha suggerito a Shaila di non esagerare in questo triangolo con Lorenzo e Javier. Il tutto per il messaggio che può passare fuori. La situazione ha generato una divisione totale sull’argomento e stasera se n’è parlato.

Proprio in questo spaccato preciso, a un certo punto dopo uno scambio di pareri, Alfonso Signorini ha fatto sapere a Shaila Gatta che in tanti hanno preso le sue parti fuori dalla Casa, dopo le parole di Beatrice Luzzi:

“Ho visto che a Pomeriggio Cinque Stefania Orlando si è scagliata contro te Beatrice”, ha punzecchiato Signorini. Poco dopo sono state mostrate delle dichiarazioni di Perla Vatiero a Casa Chi:

“Beatrice era la queen delle provocatrici al GF. Ha mostrato molto la sua femminilità ai ragazzi anche molto piccoli. Nel dare un’opinione del genere, io faccio due passi indietro. Penso che sia meglio non esprimere un giudizio del genere se sono la prima a essere così”, ha commentato la vincitrice dello scorso Grande Fratello sulla sua “rivale” Beatrice Luzzi e le sue parole su Shaila.

Inizialmente Shaila non aveva ben compreso le parole di Perla, tanto che Alfonso Signorini si è lasciato scappare una battuta: "L'italiano di Perla, che però ha detto una cosa diretta a Beatrice".

A questo punto Beatrice Luzzi ha commentato queste dichiarazioni: “Io di Giuseppe mi sono innamorata, non è che ho fatto la provocatrice. Sono stata innamorata, poi sono stata lasciata…”. La Luzzi ha continuato a spiegare la sua versione dei fatti. Poi la nuova replica: “Se poi essere leali ed eleganti, sarò antica”, ha chiosato Luzzi rispondendo a “tutte le amiche di Pomeriggio Cinque“.

Ci sarà una contro replica?