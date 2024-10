Intrighi, amori, vendette e tante emozioni. Questi sono solo alcuni degli ingredienti della fortunata serie televisiva turca, Endless Love. Ecco le anticipazioni per il doppio appuntamento di venerdì 4 ottobre delle ore 14:10 e delle ore 21:30. Andiamo a leggere insieme la trama e dove vedere la serie in streaming.

Anticipazioni Endless Love 4 ottobre

Introduciamo dunque la trama di Endless Love per gli episodi del 4 ottobre. Secondo le anticipazioni, Kemal ora che è in possesso di tutte le prove rivela a Nihan che Asu è la sorella segreta di Emir. La pittrice è sotto choc.

Dopo l’affronto a Emir di nascosto, smascherato da Nihan, Zeynep si rivolge disperata a Tarik. È intimorita che la Sezin possa mettersi a indagare e scoprire la verità sulla morte di Ozan. Così suo fratello tenta di rincuorarla.

Guai in vista per Kemal, che riceve la visita inattesa di un inviato della banca. Quest’ultimo lo informa che ora le transizioni sono sotto controllo per eventuali irregolarità. Per questo l’ingegnere si mette alla ricerca delle persone che stanno tramando alle sue spalle e dubita di Asu. Dall’altra parte Zehir teme che dietro possa esserci ancora Tarik. Dunque il modo per scoprirlo è metterlo alla prova. Il braccio destro di Kemal gli affida un articolo riservato e Tarik cosa fa? Si rivolge subito a Emir, senza sapere però che Zehir lo sta pedinando.

Dall’altra parte Nihan si intrufola nell’abitazione di Asu per cercare delle informazioni, ma viene colta di sorpresa dall’arrivo della padrona di casa. Kemal trova il modo per far si che non venga scoperta.

La trama di Endless Love continua ancora con Kemal che incontra di nascosto Nihan e le ribadisce di essere più che determinato a proteggere e liberare lei e la piccola Deniz dalle grinfie di Emir. Vuole a tutti i costi consegnare alla giustizia chi ha ucciso Ozan.

E a proposito di questo, Emir chiede a Zeynep di incontrarsi e le chiede se Nihan l’abbia o meno contattata, per poi minacciarla di rivelare la verità sul suicidio di Ozan. Fehime intanto fa una scoperta eclatante: becca sua figlia Zeynep in compagnia di Emir e non la prende affatto bene! Per quieto vivere però manterrà per sé lo scabroso segreto. Ma fino a quanto?

Quando va in onda

Endless Love su Canale 5 quando va in onda? Ci sono un paio di cose che i fan della dizi turca devono sapere. Quindi carta e penna per segnare tutti gli appuntamenti.

Invariato è l’appuntamento pomeridiano dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Solo per domani 4 ottobre la serie televisiva va in onda al venerdì anche in prima serata alle 21:30 circa, dopo un riassunto dei precedenti episodi che fanno così da filo conduttore.

Dalla settimana prossima, però, Endless Love dovrebbe spostarsi ancora una volta e andare in onda al giovedì in prima serata, anziché al venerdì, al posto del Grande Fratello.

E il sabato e la domenica? Abbandonato l’appuntamento domenicale, Endless Love andrà in onda solo al sabato, dalle 14:45 dopo Beautiful e lascerà spazio poi a Verissimo. Nel programma di Silvia Toffanin questo weekend è atteso l’arrivo di Neşe Baykent, nota per il ruolo di Vildan Acemzade.

Quanti episodi ha Endless Love

Per sapere quante stagioni ed episodi ha Endless Love è bene sapere che la dizi è già andata in onda in Turchia ed è stata divisa in due stagioni da 35 e 39 episodi ciascuna.

La programmazione scelta per l’Italia e per altri Paesi è differente. Ciò significa che la durata degli episodi è più breve e noi abbiamo visto molte più puntate. Dopo la prima stagione composta da 178 puntate circa, stiamo pian piano scoprendo la trama completa del secondo capitolo.

Dove vederlo in TV e streaming

Se volete vedere in TV e in streaming Endless Love potete farlo prima di tutto su Canale 5, ai giorni e orari indicati.

Mentre se invece preferite utilizzare lo streaming, che sia (sito, app o Smart TV), c’è la possibilità di utilizzare Mediaset Infinity. Grazie alla piattaforma potete scegliere se seguire la diretta presente anche su Canale 5 o recuperare la puntata o singoli momenti in altre occasioni.

A domani con nuove anticipazioni di Endless Love per scoprire come finisce e quante puntate mancano ancora per conoscere tutta la verità!