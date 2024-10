Jessica Morlacchi ha scoperto in diretta al Grande Fratello che alcuni concorrenti parlano alle sue spalle

La scorsa settimana Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi hanno avuto una dura discussione durante la pubblicità. Sono volate parole grosse e questa sera il conduttore ha dato loro la possibilità per un confronto faccia a faccia. Poi la cantante ha scoperto che alcuni gieffini hanno parlato alle sue spalle.

La puntata del Grande Fratello di questa sera si è aperta con un confronto tra Yulia Bruschi e Jessica Morlacchi dopo la lite furibonda durante la pubblicità la scorsa settimana. Questa sera dunque il conduttore ha dato loro la possibilità di un faccia a faccia, ma non si è arrivati a una risoluzione del conflitto. Signorini ha provato a mitigare la situazione:

“Superiamo questa fase non costruttiva. Abbiamo sentito delle brutte frasi, ne uscite male entrambe. Yulia ha toccato dei temi sensibili che andavano risparmiati, ma superiamo questo alterco fine a se stesso. Bisogna capire se si può trovare una linea d’incontro. Questo si chiama costruire un rapporto”.

Anche gli altri Inquilini hanno voluto dire la loro sul comportamento di Jessica… #GrandeFratello pic.twitter.com/BIOL0eDPdb — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2024

Jessica ha definito Yulia una “iena travestita da agnello“ e le opinioniste si sono mostrate confuse perché nemmeno loro capiscono da dove arrivi tutto questo astio l’una verso l’altra. Tornate in salotto, poi, Jessica Morlacchi ha scoperto che alcuni inquilini le hanno parlato alle spalle. Amanda ha affermato che manca di furbizia rispetto a Yulia. A lei si sono aggiunti Luca Calvani, le Non è la Rai e Michael che ha detto:

“Jessica sa essere un personaggio, sta esagerando. Non doveva farlo. Sarebbe da darle qualche schiaffone perché non ci si comporta così. Sono sicuro che non sia interessata a più di una notte di divertimento con Giglio”.

Uno dei motivi della lite tra la Morlacchi e la Bruschi, infatti, pare sia i sentimenti che provano entrambe per Giglio. Ma sarà davvero così? Potrebbe trattarsi solamente di antipatia e basta, come ipotizzato da Cesara Buonamici.