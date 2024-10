Le Non è la Rai, soprattutto Pamela Petrarolo, hanno sbottato contro Jessica Morlacchi in diretta. Ecco cos’è successo

Pamela Petrarolo, presa dall’esasperazione, ha sbottato contro Jessica Morlacchi in diretta al Grande Fratello. Ecco che cose le ha urlato in faccia nel momento di rabbia.

Pamela Petrarolo sbotta contro Jessica Morlacchi

La sesta puntata del Grande Fratello ha avuto inizio con un confronto, che ha portato a un nulla di fatto, tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi. Tornate in salotto, poi, la cantante ha scoperto che alcuni gieffini hanno parlato alle sua spalle, tra questi anche le Non è la Rai:

“Jessica non ha l’intelligenza di Yulia. Non ho capito la vera Jessica, mi crea dei dubbi e c’è qualcosa che mi disturba. Jessica potrebbe essere autodistruttiva“, ha affermato Ilaria Galassi. Tornati in diretta ha continuato: “Parli sempre te, vorrei essere una mosca a casa tua per vedere chi sei? Vuoi le clip?“.

Pamela Petrarolo ha affermato di non avere nulla contro Jessica Morlacchi ma è arrabbiata per il comportamento avuto con Yulia. Secondo le l’antipatia è dovuta alla gelosia nei confronti di Giglio e, presa dall’esasperazione, è sbottata facendole una sfuriata:

“Non sarebbe più onesto di re che rosichi e che vorresti stare vicino a Giglio, al posto di Yulia? Non è più giusto?”.

Anche Luca Calvani ha voluto dire la sua dopo essere stato interpellato dal conduttore e ha preso le difese di Yulia:

“Lei non è una donna di spettacolo e si trova in un testa a testa con te. L’hai fatta sentire braccata. Secondo me questa cosa ti diverte. Quando c’è la diretta partite in questa maniera e a me girano le scatole”.

