La notte di San Silvestro è un momento molto difficile per Afonso poiché quando lui era ancora un bambino, suo padre è morto all’età di 39 anni. Ad ucciderlo un proiettile vagante durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Al Grande Fratello il concorrente ha racconto quanto successo tra le lacrime e ha abbracciato la madre che gli ha fatto una sorpresa.

Il ricordo di Alfonso sul padre ucciso la notte di Capodanno

Nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello c’è stato anche un momento molto delicato che riguarda Alfonso. Il concorrente, infatti, vive il mese di dicembre e in particolare l’ultimo giorno dell’anno in modo molto triste. Sì perché questo giorno ricorre l’anniversario della morte di suo padre.

A raccontare cosa è successo è stato proprio Alfonso che si è aperto per la prima volta pubblicamente con gli altri inquilini. Ha rivelato che quando lui era solo un bambino, suo padre è venuto a mancare all’età di 39 anni. Nessuna malattia, ma qualcosa di peggiore che ha trasformato una notte di festa in un incubo e un ricordo triste per sempre.

Il padre di Alfonso, infatti, è morto nella notte tra il 2011 e il 2012 ucciso da un proiettile vagante. Qualcuno a quanto pare ha sparato durante i festeggiamenti e un proiettile ha colpito l’uomo. Alfonso ha raccontato che, come ogni anno, loro dovevano andare insieme a vedere i fuochi d’artificio in piazza, ma lui aveva freddo ed era rientrato in casa per prendere un giubbotto. Il padre è andato dall’altra parte della strada, mentre il figlio non l’ha poi raggiunto per una sorta di paura. Ha seguito i fuochi dal giardino di casa, provando una sensazione strana e quando tutto è finito è arrivata la notizia terribile.

Negli scorsi giorni Alfonso ha aperto il suo cuore e ricordato papà Marco 💔 #GrandeFratello pic.twitter.com/RcDxHDkZTS — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024

Il rivivere tutto questo al Grande Fratello ha portato Alfonso a scoppiare in lacrime in diretta. E tutti in Casa si sono messi a piangere. È stato un momento davvero toccante e tosto, in cui abbiamo sentito tutta la sofferenza che lui può aver provato in quel momento e che prova ancora. Per lui è arrivata poi la sorpresa della mamma che le ha dato forza e coraggio fino a un abbraccio fortissimo pieno di amore e che ha commosso tutti.