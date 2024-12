Ultima puntata del 2024 quella del Grande Fratello in onda il 30 dicembre. E per l’occasione uno dei concorrenti presenti in Casa passerà il Capodanno lontano dagli altri inquilini e con la sua famiglia. Chi? Vediamo cosa è successo e chi è stato eliminato.

Chi è stato eliminato nella puntata del 30 dicembre del Grande Fratello

Il Grande Fratello continua la messa in onda come negli ultimi anni con i concorrenti che passano dentro la Casa tutte le feste di Natale. E questa sera, lunedì 30 dicembre, va in onda l’ultima puntata del 2024.

E per l’occasione ci sarà anche l’ultima eliminazione dell’anno, quindi uno dei concorrenti al televoto passerà il Capodanno con la famiglia e non nella Casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono quattro inquilini: Bernardo, Emanuel, Maria e Perla Monsé, Zeudi. Chi è stato eliminato tra loro?

Alfonso Signorini ha chiuso l’ultimo televoto del 2024 del Grande Fratello subito all’inizio della puntata. Ma il risutato è ovviamente arrivato più avanti nel corso della serata quasi alla fine della puntata, poco prima delle nomination.

Ecco che tra questi quattro concorrenti il primo a salvarsi è stato Bernardo. E si è salvato anche Emanuele. Quindi sono rimaste Zeudi e le Monsè. Tra loro due ad essere eliminate sono state le Monsè, cioè madre e figlia. E quindi Zeudi è salva.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa sono… Le Monsè! #GrandeFratello pic.twitter.com/WfMeLmMw4H — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2024

Queste le percentuali di preferenza: Zeudi 56,5%, Emanuele 15,4%, Bernardo 14,6%, Monsè 13,5%. Come notiamo Zeudi ha avuto tantissimi voti e tra questi è sicuramente la più amata dal pubblico.

Della puntata segnaliamo anche l’uscita di Pamela delle NonèlaRai per problemi di famiglia. Lei non ha specificato cosa, ma si parla di problemi di salute per una persona a lei molto cara. E lei ha detto che lo doveva fare per le sue figlie. Signorini ha comunque specificato che, se la situazione migliora e Ilaria sarà sempre in gioco, Pamela potrà rientrare in Casa e continuare il gioco.