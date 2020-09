1 Durante la diretta del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini attacca Francesca Pepe: ‘Maleducata’. Il video

Una puntata ricca di emozioni quella di questa sera al Grande Fratello Vip. Come avevamo già previsto, si è parlato anche degli attriti tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe, con l’ausilio di Alfonso Signorini. Ad un certo punto, però, gli animi si sono scalfati ulteriormente, con il conduttore che ha dato pubblicamente della maleducata alla concorrente, attaccandola.

La sfuriata di Signorini è nata proprio a causa della lite in diretta tra Tommaso e Francesca. I due ancora una volta non se le sono mandate a dire, specie dopo i filmati mandati in onda. Entrambi hanno cercato di difendersi e hanno alzato la voce, accavallandosi tra loro.

Alfonso Signorini a quel punto ha cercato di attirare l’attenzione, ma i due hanno proseguito, fino a che non ha attaccato la modella. Ecco le parole utilizzate dal presentatore:

“Scusate un secondo. Senti Pepe..Oh Pepe! Mi senti o no? Intanto sei una gran maleducata. E che cavolo! Ma stiamo scherzando? Sei una gran maleducata. Impara a parlare quando ti viene data la parola. E quando io ti dico che qui conduco io e questa, come diceva qualcun altro, è casa mia, impara l’educazione e impara a parlare quando ti rendo la parola. È chiaro? Grazie”.

Francesca Pepe ha cercato di spiegarsi con Alfonso Signorini e si è limitata ad un ‘certo, ma se non mi viene data la parola!’.

Ovviamente il video di Alfonso Signorini è stato immediatamente ripreso dal web. Ed ecco il momento che vi abbiamo raccontato…

Alfonso Signorini, però, non ha voluto sentire ragioni e ha chiuso la conversazione, mettendoci una pietra sopra. Francesca Pepe e Tommaso Zorzi, però, non sembrano essere dello stesso avviso e siamo più che certi che le liti tra loro proseguiranno, salvo colpi di scena. La pace, però, sembra essere molto lontana.