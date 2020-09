1 Dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip per via della febbre, Tommaso Zorzi torna e litiga con Francesca Pepe. Il video

Non c’è proprio pace tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe al GF Vip. L’influencer meneghino e la modella si sono battibeccati più e più volte da venerdì, quando quest’ultima ha fatti il suo ingresso nel reality. Fin dal primo istante tra loro si è avvertita una certa tensione, che nei giorni a seguire è proseguita.

Durante una chiacchierata, Tommaso Zorzi è rimasto particolarmente infastidito dall’atteggiamento di Francesca, che continuava a rivolgersi a lui utilizzando il femminile, consapevole dell’orientamento sessuale del blogger. Comportamento che ha mandato su tutte le furie Zorzi, il quale si è sfogato con il compagni in giardino, prima dell’ennesimo scontro con la sua acerrima rivale, Pepe.

In queste ultime ore Tommaso Zorzi si è assentato dalla casa per via della febbre a 39 e solo qualche ora fa ha fatto ritorno dai suoi compagni, facendo sapere di aver preso dei medicinali. Al suo arrivo, però, ad attenderlo anche l’ennesima litigata con Francesca Pepe.

Zorzi si è detto risentito del modo di fare della coinquilina e, cercando il supporto dei suoi compagni, ha fatto capire lei più e più volte l’errore. Altra cosa che non tollera Tommaso Zorzi è il modo di rispondere sempre molto pungente di Francesca Pepe. Insomma due caratteri opposti che non si riescono proprio a trovare in nulla. Ma non solo, perché l’influencer ha sottolineato, come vedrete in seguito, come Francesca sia stata l’unica a ironizzare sul suo stato di salute.

Ed ecco quindi nei video riportati sulle varie pagine cosa è accaduto tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe…

Come possiamo ben vedere la lite tra Tommaso Zorzi e Francesca Pepe è proseguita in casa ed è durata anche diversi minuti. Il tutto si è concluso con un nulla di fatto…

Tommaso Zorzi e Francesca Pepe litigano di nuovo. Hanno due caratteri molto distanti tra loro e non riescono a trovare un punto d’incontro per coesistere. Se alcuni si sono esposti dando ragione all’influencer, altri come Myriam Catania, invece, hanno cercato di tenere a bada la Pepe. Certamente questa sera Alfonso Signorini vorrà saperne di più. Riuscirà a far fare loro la pace? Per ora sembra un miraggio!