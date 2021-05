1 Ballerina di Amici al GF Vip 6?

Sebbene si sia concluso da appena 2 mesi (e qualche giorno), Alfonso Signorini sta già lavorando per l’edizione numero 6 del GF Vip. Il successo ottenuto dalla quinta stagione, appena terminata, ha spinto Mediaset a puntare forte sul conduttore, il quale ora ha il compito di scegliere un cast che possa rispettare le aspettative di quello precedente.

Sul web, intanto, sebbene non vi sia ancora alcun tipo di ufficialità o conferma, iniziano a balzare i primi possibili nomi che andranno a formare la rosa dei concorrenti del prossimo Grande Fratello. Daily News, come riportato anche da Biccy e non solo, ha rivelato che Alfonso Signorini abbia scelto una ballerina di questa edizione di Amici per il reality show. Di chi si tratta?

Secondo il sito, pare che Alfonso Signorini sia rimasto affascinato da Martina Miliddi, che nella scuola ha non solo raccontato la sua storia (dalla scomparsa del padre al rapporto complicato con sua madre), ma anche per la relazione con Aka7even, conclusasi all’interno del talent. Ricordiamo che la stessa Martina nel momento in cui era impegnata con il cantante, aveva ammesso di provare interesse anche per un altro allievo, Raffaele Renda, il quale però ha preferito farsi da parte poiché amico di entrambi. Poi di Martina Miliddi si è parlato anche della presunta cotta di Stefano De Martino per lei.

Insomma il profilo di Martina Miliddi potrebbe fare al caso di Alfonso Signorini e Daily News sostiene che il conduttore pare voglia fare un tentativo per averla con sé al GF Vip 6. Al momento, ovviamente, si tratta solo di rumor e chiacchiericci e non possiamo confermarvi la veridicità della notizia. Nel mentre però Signorini sembra aver puntato già due papabili concorrenti…