A Verissimo Alfonso Signorini: “Ho sconfitto il Covid”

Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin per un’intervista esclusiva Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha rivelato come dopo la scorsa edizione del reality show, si è trovato ad affrontare il Covid, che ha fortunatamente sconfitto. Questo il racconto del conduttore:

“Il Covid è stato per me, come per tantissimi, una specie di incidente frontale. Nel senso che eravamo controllatissimi durante l’edizione del Grande Fratello appena passata. E, molto controllati, vivevamo praticamente nel terrore. Quindi io ho fatto 6 mesi di programma dove non ho avuto, grazie a Dio, nessun problema”.

Ha raccontato Alfonso Signorini: “L’ultima puntata io mi sono un po’ lasciato andare a causa di un clima di festa contagioso. Così non ho rispettato, diciamo, i canoni di sicurezza, anche perché gli ospiti erano tutti tamponati, anche il pubblico lo era, fatto sta che arrivo a casa e dopo 3 giorni io mi sentivo a pezzi. Io mi dicevo ‘saranno le difese che cadono’, la stanchezza del programma. E invece niente… mi sono preso il Covid ed è stata un’esperienza molto dura”

Così ha spiegato Alfonso Signorini:

“Nel senso che ero da solo, completamente. La solitudine forse faceva peggio del Covid. Sintomi tutti tenuti sotto controllo. Poi ti chiamano i medici ogni 3 ore per sapere come andava. Già questo ti mette in una situazione di allarmismo incredibile. Quando veniva la sera, poi, io ero terrorizzato. Non poteva avvicinarsi nessuno, ero da solo. Avevo il mio gatto ma se mi sentivo male cosa facevo? È stato duro. Una valvola di sfogo sei stata tu”.

Ha spiegato Alfonso Signorini ricordando come anche il papà di Silvia Toffanin ha affrontato la terribile esperienza del Covid. E ancora il conduttore ha detto di non essersi voluto far ricoverare:

“Non ho voluto perché mi richiamava la memoria l’ospedale e certe situazioni, come mia madre quando era ricoverata. Mi fa star male. Ancora non ce la faccio. È una mia debolezza. Nel contempo ho ricevuto delle manifestazioni d’amore vero. Paolo (il suo compagno ndr), che è la persona a cui sono più legato, voleva venire da me ma non ho voluto e allora lui è arrivato a dormire nel mio garage”.

Così Alfonso Signorini ha rivelato a Verissimo di aver sconfitto il Covid.

