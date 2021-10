Amici, arriva la stoccata di Valentin Alexandru?

Valentin Alexandro, Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Ad Amici tra Valentin Alexandru e Francesca Tocca era scoppiata la passione e dopo qualche difficoltà i due ballerini avevano confermato la loro relazione, durata una manciata di mesi. Nel periodo di agosto 2020, poi, la danzatrice di latino ha annunciato la rottura, dando così adito ai vari rumor sul loro conto.

Da quel momento in poi in tanti speravano di rivedere Francesca Tocca nuovamente accanto al suo ex marito Raimondo Todaro, il quale nel mentre ha ritrovato una cattedra ad Amici 21, trasmissione dove proprio lei lavora come ballerina professionista.

Oltretutto durante la puntata di Verissimo del 23 ottobre 2021, Raimondo Todaro era stato piuttosto chiaro sull’argomento: “Bella domanda. Vedremo nella puntata di domani cosa succederà. E poi, da che mondo è mondo, è la donna che decide. Quindi lo state chiedendo alla persona sbagliata.”

La puntata è arrivata e tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro, durante uno sketch di Pio e Amedeo, è prima arrivato un timido bacio sulla guancia, per poi far incrociare le loro labbra e darsi uno sfuggente bacio. Gesto che ha mandato in visibilio i fan. In molti, ormai da tempo, sperano in un ritorno di fiamma, ma che ha provocato anche la reazione del suo ex Valentin Alexandru. Almeno questo è ciò che pensano molti fan di Amici. Sbirciando tra le storie del ballerino, infatti, compare un particolare messaggio che sembra essere indirizzato (non ne abbiamo la certezza assoluta) proprio a Raimondo e Francesca:

“Quando chiudi una donna dentro una ‘gabbia d’oro’ usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te…”. Questo il messaggio scritto tra le storie di Instagram da Valentin Alexandru, come potete ben vedere qui sotto.

Storia Instagram di Valentin Alexandru

Vedremo se Valentin Alexandru uscirà allo scoperto e confermerà o smentirà i destinatari del messaggio. E soprattutto: quale sarà la reazione di Francesca Tocca e Raimondo Todaro?