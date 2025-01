Nella Casa del Grande Fratello questa sera ha fatto irruzione Alfonso Signorini, che ha fatto un discorso agli inquilini: “Avete oltrepassato il limite, brutta figura”.

Il discorso di Alfonso Signorini

Questa sera al Grande Fratello, Alfonso Signorini dopo i recenti fatti gravi che si sono verificati è entrato nella Casa per fare un discorso ai tutti i concorrenti. Inaspettatamente da quello che potevano pensare i gieffini, il conduttore ha fatto irruzione per fare un discorso serio ai concorrenti.

LEGGI ANCHE: Helena e Jessica, nuovo scontro in diretta: Signorini non fa sconti a nessuna e striglia entrambe

Molto cupo in volto, Alfonso Signorini ha fatto un discorso molto serio ai protagonisti di questa edizione del Grande Fratello:

“Avete fatto e detto cose che hanno oltrepassato il limite del buongusto e della decenza. Ciascuno di voi ne risponderà questa sera. Ne sono dispiaciuto (…). Le ragioni non giustificano il non saper convivere con intelligenza, empatia e dignità. Quello che ha visto il pubblico non lo è. La brutta figura l’avete fatta tutti, perché avete lasciato che questa situazione degenerasse. Nessuno ha alzato la mano per dire basta. Solo qualcuno l’ha fatto e li ringrazio. Ma non basta. Ognuno è responsabile”.

LEGGI ANCHE: Beatrice si scaglia contro Jessica dopo la lite con Helena: “Modalità da bullo, neanche un cane si tratta così”

Ma non è finita qui. Perché Alfonso Signorini ha continuato il suo lungo discorso e si è detto molto dispiaciuto per quanto è successo in queste ultime settimane. Ecco cosa ha detto anche il conduttore:

“(…) Io questa sera sono venuto qua perché volevo guardarvi in faccia. E ce la metto guardandovi in faccia, perché tutti siete coinvolti. Non voglio che ci si nasconda dietro verità o perbenismi. Il Grande Fratello non starà a guardare. Cercate di riconoscere i vostri limiti e sbagli. Il pubblico li ha visti e tutti li hanno visti. Non si doveva arrivare a questo punto di ingestibilità”, ha detto Alfonso Signorini.

Questa quindi una prima introduzione da parte del conduttore, che ha poi lasciato la Casa del Grande Fratello per tornare in studio.