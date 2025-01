Prima puntata del nuovo anno per il Grande Fratello e sarà ricca di emozioni inaspettate! Ecco cosa prevedono le anticipazioni dell’appuntamento dell’8 gennaio.

Grande Fratello anticipazioni 8 gennaio

Puntata ad alta tensione quella che ci attenderà questa sera al Grande Fratello!

Al centro della scena i provvedimenti disciplinari che dovrebbero coinvolgere tre concorrenti quali Helena, Ilaria e Jessica. Sono state tante le voci su possibili situazioni che potrebbero verificarsi nel corso della puntata. Verrà mostrato tutto quello che è accaduto, non mancheranno dibattiti e confronti. Le possibilità possono essere differenti, ma solo stasera il Grande Fratello svelerà il suo responso.

Sempre per quanto riguarda Helena, si parlerà anche del suo rapporto con Zeudi fatto di alti e bassi e un ultimo chiarimento che ha portato alla pace e all’intenzione di volersi conoscere passo passo. E ancora Helena al centro del discorso per il legame con Javier, tanto discusso in Casa, tra chi ci vede della strategia e chi no.

La Casa intanto è totalmente divisa in due e si parlerà di questi nuovi schieramenti.

Per quanto riguarda altre anticipazioni del Grande Fratello i vari confronti e diverbi tra Lorenzo e alcuni membri della Casa come Amanda e Giglio. Proprio Amanda ha provocato vari dubbi negli inquilini durante questa settimana e probabilmente non mancheranno confronti. Si approfondirà anche il rapporto di Amanda e Mariavittoria.

Intanto nel corso della puntata ci sarà spazio anche per le dinamiche della Casa. Alcune tensioni per gli Shailenzo, che in settimana hanno avuto modo di confrontarsi e discutere in differenti situazioni, che hanno coinvolto anche Chiara.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Ultim’ora e news sul Grande Fratello riguardano anche il ritorno di Pamela. L’ex Non è la Rai farà il suo ingresso ancora in Casa e spiegherà le ragioni che la scorsa settimana l’hanno portata ad abbandonare momentaneamente il gioco.

Ci sarà sicuramente anche qualche sorpresa per i protagonisti, che avranno certamente la possibilità di raccontarsi ai telespettatori e svelare spaccati della loro storia personale.

Ci sarà il ritorno delle Monsè e un confronto con tutti i membri della Casa dopo la loro eliminazione.

Vedremo infine se ci sarà il tempo anche per qualche sorpresa. Non mancheranno ovviamente anche le nomination.

Le anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

In questa puntata del Grande Fratello non ci sarà il risultato del televoto, dato che è stato annullato per via dei provvedimenti disciplinari.

Novella2000.it, per dovere di cronaca, in settimana aveva lanciato un sondaggio dove chiedeva chi tra Bernardo, Helena, Shaila e Stefania meritava di proseguire il percorso. Il responso avrebbe sancito così i due preferiti.

Secondo voi lettori ad avere la meglio sarebbe dovuta essere, in ogni caso, Helena al 50%, seguita da Stefania al 22%. Alle sue spalle Shaila al 21% e infine Bernardo al 7%.

Ma ora che il televoto è cambiato anche il sondaggio non è più valido.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

A che ora va in onda il Grande Fratello questa sera? La nuova puntata è prevista intorno alle 21:30. Ci saranno le prime anticipazioni del GF da parte di Signorini e poi capiremo cosa succederà.

Anticipazioni Grande Fratello dove e quando va in onda

Dove e quando va in onda il Grande Fratello? Ecco tutto quello che c’è da sapere:

La puntata del lunedì è confermata alle 21:30 su Canale 5. Solo per oggi è stata rimandata a mercoledì a causa delle festività.

su Solo per oggi è stata rimandata a mercoledì a causa delle festività. I daytime vanno in onda su Canale 5 alle 10:55 ; alle 13:40 e alle 16:30 . Poi su Italia 1 alle 12:15 , alle 13:00 e alle 18:15 .

alle ; alle e alle . Poi su alle , alle e alle . Su Canale 5 durante la puntata di Mattino 5 vengono fornite alcune delle anticipazioni, così come accade anche a Pomeriggio 5.

durante la puntata di vengono fornite alcune delle anticipazioni, così come accade anche a Mentre su La5 il programma va in onda dalle 13:00 alle 13:30. Poi in seguito il GF Daily tutti i giorni, sotto la conduzione di Rebecca Staffelli, a partire dalle ore 19:10 su La5.

Per chi volesse seguire il Grande Fratello h24 può usufruire di Mediaset Extra, Mediaset Infinity e il sito ufficiale del programma.

Il conduttore e gli opinionisti del GF

Chi sono il conduttore e gli opinionisti del Grande Fratello? A presentare la trasmissione è Alfonso Signorini. Insieme a lui a commentare le vicende della Casa, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

In studio come inviata social del GF c’è Rebecca Staffelli.

Chi sono i concorrenti del GF 2024

Se vi state domandando chi sono i concorrenti del Grande Fratello, ecco qui un recap con tutti i protagonisti del reality show.

Nella lista dei gieffini uomini: Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Clayton Norcross (ELIMINATO),Emanuele Fiori, Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Maxime Mbanda, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Mentre nella lista delle protagoniste donne della Casa del Grande Fratello, abbiamo: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA),Eva Grimaldi, Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA MA TORNA IN GIOCO), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.