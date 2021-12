Alfonso Signorini sul triangolo amoroso del GF Vip

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera, 13 dicembre 2021, si è aperta con l’ingresso in studio di Delia Duran. Alfonso Signorini, quindi, le ha chiesto cosa succederà in serata e come si comporterà davanti al marito Alex Belli. Questa la risposta della donna: “Ero in treno non volevo venire. Non mi ha portato rispetto. Ho una dignità e mi contraddistingue ho deciso di dare una mia risposta. Di farla finita con questa storia“. Il presentatore, quindi, le ha domandato se fosse sicura della sua decisione. Lei si è messa a piangere.

Entrato in collegamento con la casa, poi il conduttore ha voluto chiacchierare un po’ con Alex Belli, il quale non ha ricevuto nessun messaggio da parte dei famigliari. Da qui, poi, sono passati a parlare della sua vita fuori dal reality: “La mia vita fuori sta andando a rotoli. Voglio riprendere la mia vera vita. Qui dentro abbiamo costruito una vita vera e bellissima. Non so dove stiamo andando e ce lo chiediamo tante volte“. Alfonso, allora, ha commentato: “Stasera potrete trovare una risposta“.

Tornato in studio, senza che i concorrenti lo potessero sentire, Alfonso Signorini ha fatto una rivelazione ai telespettatori:

[…] Mi trovo in profondo imbarazzo ogni volta che parliamo del rapporto tra loro. Mi chiedo se tutto quello che vivono corrisponda a una storia già scritta e pianificata da loro oppure sia il risultato di una serie imprevedibile di emozioni. Tutto finio o costruito da parte loro o è tutto vero? Io un’idea me la sono fatta. Vi posso garantire, da conduttore. che mi limiterò a raccontare nel bene e nel male cosa succede.

Non ci resta che continuare a guardare la puntata di questa sera per capire come si concluderà, forse, la vicenda. Su Mediaset Play potrete recuperare l’appuntamento per intero.

Novella 2000 © riproduzione riservata.